Hartbergerland Rallye 2022: Bericht Mayer

Erfolgserlebnis für Daniel Mayer heute im Raum Hartberg: Mit seinem Peugeot 208 R2 und Co-Pilotin Alessandra Baumann beendete er die Hartbergerland Rallye nach 13 Prüfungen im Gesamtklassement an der 15. Stelle, und fuhr gleichzeitig mit Platz 4 in der 2WD-Meisterschaft auch ein gutes Ergebnis ein. Ebenso auf P4 landete er in der Junior-Wertung.



Mayer blieb während der gesamten Veranstaltung ohne größere Probleme, und lieferte eine solide Leistung ab. Lediglich auf der Schluss-SP, als starker Regen einsetzte, war ein wenig Zittern angesagt, da die Strecke extrem rutschig war.



Daniel Mayer: „Erstmals heuer im Ziel – das ist ein wirklich schönes Gefühl. Denn in der Vergangenheit hatte ich doch einiges an Pech. Aber diesmal lief alles gut. Der Speed war in Ordnung, gegen die R4-Autos war ich aber erwartungsgemäß machtlos. Deshalb würde ich sagen, dass ich das Maximum herausgeholt habe. Und da alles rund gelaufen ist, hatte ich auch viel Spaß.“