Herbstrallye: Bericht Rossgatterer

Daniel Fessl Herbstrallye: Bericht Rossgatterer | 29.10.2022

Hätti wari

Der fünfte Platz, auf dem Rossgatterer und Co. Thauerböck am Ende landeten, lässt nicht im Ansatz erahnen, was für eine furiose Fahrt, die beiden heute zeigten: Auf sechs der acht SPs legten sie Bestzeiten hin, hätten die Rallye eigentlich mit mehr als gemütlichem Vorsprung gewinnen können ... doch es hat nicht sollen sein.