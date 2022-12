Jännerrallye 2023: Vorschau Waldherr

Mit einem klaren Ziel geht Luca Waldherr in die kommende Rallye-Staatsmeisterschaft. Der 28-jährige Niederösterreicher aus Thomasberg hat das 2WD-Championat im Visier und würde damit seine Meisterehren verdoppeln. Denn schon 2018 war Luca Waldherr in der Kategorie der zweiradgetriebenen Fahrzeuge österreichweit der Beste seiner Zunft. Dafür stellt Waldherr den Citroën DS3 R5, mit dem er letztes Jahr in der Allrad-Klasse starke Leistungen zeigte, in die Garage. „Der Citroën R5, den ich von Manfred Stohl gekauft habe, ist ein gutes Rallyeauto, aber im Vergleich mit den heuer in der Meisterschaft eingesetzten Rally2-Boliden ehrlich gesagt nicht mehr konkurrenzfähig. Deshalb habe ich mich entschlossen, einen brandneuen Opel Corsa Rally4 in der 2WD-Klasse zu zünden“, erklärt der Sohn des viel zu früh verstorbenen Rallye-Asses Andreas Waldherr.



Dank regionaler Partner hat Luca Waldherr 2023 die Möglichkeit, die ganze Saison, also alle sechs in Österreich auf dem Programm stehenden Rallye zu bestreiten. Bei der nächstwöchigen, vom 5. bis. 7. Jänner stattfindenden Jännerrallye will er im Gesamtklassement gar nicht nach vorne schielen, gilt seine ganze Konzentration nur dem Sieg in der 2WD-Klasse. Waldherr: „Mit einem zweirad-getriebenen Fahrzeug bei der Jännerrallye zu reüssieren, ist sowieso schon schwer genug, aber wenn man Meister werden will, muss man von Anfang an schauen, dass man mitnehmen kann, soviel halt geht.“