Jännerrallye: Nach SP9

Auf der Prüfung Pierbach hatte er noch gepatzt. Michael Lengauer (Skoda Fabia Rally2), der bis zum fünften Wertungsabschnitt die LKW FRIENDS on the road Jännerrallye powered by WIMBERGER in und rund um Freistadt im Griff hatte, bremste einen Abzweig zu spät an, und diese Kleinigkeit genügte Simon Wagner, um im Hyundai i20 Rally2 am Lokalmatador vorbeizuziehen.



Doch Michael Lengauer zeigte sich alles andere als geschockt, knallte auf der SP 8 in der Arena Lasberg neuerlich eine Bestzeit in den Schnee und holte sich Platz eins zurück. Und auch auf Simon Wagners Angriff in Schönau – St. Leonhard wusste der Freistädter eine schnellere Antwort. Womit nach bislang neun Sonderprüfungen Vorjahrssieger Lengauer die Führung hält.



Heute warten noch zwei Prüfungen auf die Rallye-Asse. Und morgen, Sonntag, weitere acht. Also noch genügend Möglichkeiten, zu siegen, zurückzuschlagen . . . oder zu patzen!



38. Jännerrallye, Zwischenstand nach 9 von 19 Sonderprüfungen