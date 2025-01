Jännerrallye: Vor dem Start

Nachdem viele Fahrer am heutigen Vormittag die Möglichkeit genützt haben, beim 2,67 Kilometer langen PIRELLI Shakedown in Oberrauchenödt die letzten Testfahrten zu absolvieren, erfolgt der Start zur LKW FRIENDS on the road Jännerrallye powered by WIMBERGER dann am Nachmittag um 14.20 Uhr auf dem malerischen Hauptplatz in Freistadt.



Der starke Regen gestern Abend führte in Verbindung mit Glatteis in der Nacht und weiterhin leichtem Schneefall zu echt winterlichen Bedingungen. Diese Änderung bereitete den Teamchefs einiges Kopfzerbrechen, mit welchem Fahrwerk und mit welcher Reifenwahl man in die Rallye starten soll. Tagsüber sollten die Außentemperaturen in Plusgrade wechseln, aber in den höher gelegenen Regionen sollten trotzdem auch den ganzen Tag glatte salzbedeckte Streckenverhältnisse herrschen.



Heute startet die Rallye um 15.30 Uhr mit nur einer Sonderprüfung, und zwar in der KONSTANT Arena in Königswiesen mit einer Streckenlänge von 8,30 Kilometer. Ab 18.30 Uhr findet dann in der Messehalle in Freistadt die große Eröffnungsparty statt, dies mit einem bunten Rahmenprogramm und ab 19.05 Uhr dem Höhepunkt, der Fahrerpräsentation des gesamten Starterfeldes.



Von den Spitzenteams sind in den Kategorien ORM, ORM 2, ORM 3 und HRM alle schon bekannten Piloten teilweise mit neuen, sehr interessanten Fahrzeugen vertreten. Nach Nennschluss durfte der Veranstalter mit 79 Mannschaften rechnen nach erfolgter administrativer und technischer Abnahme werden tatsächlich 77 Teams in die 38. Auflage dieser Traditionsveranstaltung hinein starten.