Lavantal Rallye: Vorschau Mitropa Rally Cup

Dabei ist Deutschland mit 16 Teams vertreten, gefolgt von Ungarn mit 7 Mannschaften, Österreich und Italien stellen jeweils 4 Mannschaften und Tschechien ist mit 2 Fahrzeugen vertreten. In der Kategorie der FIA homologierten Fahrzeuge nehmen 21 Teams die insgesamt 367 Kilometer lange Rallye unter die Räder, in der Faktion der historischen Fahrzeuge kämpfen 4 Teams um die Punkte und in der Club Championship sind 8 Teams am Start. Der Dreh- und Angelpunkt der Rallye ist in Wolfsberg, die Teams gehen am Freitag um 13.15 Uhr an den Start und werde zur Übernachtungspause gegen 18.30 Uhr zurückerwartet. Restart ist am Samstag um 7.30 Uhr, die Sieger werden um kurz nach 18 Uhr auf der Zielrampe stehen. Die Entscheidung fällt auf 12 Wertungsprüfungen über 178 Kilometer Länge, von der ca. 21 Kilometer auf Schotter gefahren werden.



Zwei weitere große Namen haben sich in diesem Jahr im Mitropa Rally Cup eingeschrieben, Albert von Thurn und Taxis sowie Armin Kremer bestreiten im Skoda Fabia Rally2 evo die 44. WeinbergerHolz Lavanttal Rallye. Albert von Thurn und Taxis ist bekannt durch seine Rennerfolge auf der Rundstrecke und seit geraumer Zeit auch als Rallyefahrer. Armin Kremer war 1996, 1998 und 1999 deutscher Rallyemeister und krönte 2001 seine Karriere als Rallye-Europameister.



Der Mitropa Rally Cup ist eine der ältesten Rallyeserien Europas. Sie wurde im Jahre 1965 gegründet. Berühmte Namen wie Sandro Munari, Franz Wittmann, „Lucky” Luigi Battistolli, Armin Schwarz, Matthias Moosleitner und Hermann Gaßner haben sich schon in die Siegerlisten der Serie eingetragen. Die Fans bezeichnen den Mitropa Rally Cup liebevoll als die „inoffizielle Rallye- Europameisterschaft für Privatfahrer”. Die Serie ist eine von der FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) anerkannte Meisterschaft. Teilnehmer können sich in die Kategorien FIA homologierten Fahrzeuge und historische Fahrzeuge nach FIA Anhang K einschreiben.