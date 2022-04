ORM Lavanttal Rallye: Nachbericht Kogler

Am Freitag um 13.00 Uhr startete in Wolfsberg die diesjährige Lavanttalrallye bei strahlendem Sonnenschein und mit Unmengen rennbegeisterter Zuseher entlang der Strecke. MIG-Austria Pilot Michael Kogler, aus Pyhra bei St. Pölten, ging zuversichtlich an den Start, lag er ja nach dem 1. Staatsmeisterschaftslauf im Rebenland in aussichtsvoller Position auf Rang 2 in der Meisterschaft.



Und es ging auch gut los: nach Sonderprüfung 1 fehlten ihm nur 0,6 Sekunden auf seinen direkten Konkurrenten in der Meisterschaft. Doch schon am Start der Sonderprüfung 2 gab der Fehlerteufel sein erstes Stelldichein: An der Startlinie starb der Motor ab und verweigerte geschlagene acht Minuten lang den Dienst, nur um dann plötzlich anzuspringen als sei nichts gewesen. Mehr oder weniger zumindest: mit Müh und Not schaffte man es zum Ende der Sonderprüfung.



Im Service stellte man sodann fest, dass die Zündspule überhitzte und dadurch streikte. Also wurde diese zwar getauscht, die Überlegung ob der Sinnhaftigkeit, mit einem derartigen Zeitrückstand die Rallye fortzusetzen drängte sich aber freilich dennoch auf. Da die Rallye allerdings über 170 Kilometer an Sonderprüfungen lang war, entschloss man sich auf Durchkommen zu fahren und zu hoffen, dass auch andere Teilnehmer mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen haben und es somit doch noch für wichtige Meisterschaftspunkte reichen würde.



Doch dann mischte das Wetter kräftig die Karten neu: Hagel und Schneefall machten den Teilnehmern derart zu schaffen, dass eine lange Sonderprüfung am Prebel sogar abgesagt werden musste.



Am Ende war es aber doch die Technik, die dem Escort endgültig den Garaus machte: Auf Sonderprüfung 7 brach während der Fahrt im 4. Gang fahrend plötzlich der Antrieb im Getriebe. Aus und vorbei. Schade.