Plötzlich abgerissene Glücksträhne

Die Rallye Velenje war für das Team Kramer zum Abhaken, bereits 1,3 km nach dem Start der ersten SP hatten Alfred jun./Jeannette wegen einer Bodenwelle nach einer Kuppe vorne links einen Reifenschaden. Mit diesem fuhren sie die 10,4 km lange Prüfung fertig – zum Schluß nur noch auf der Felge da sich der Gummi auf der Strecke verteilte.

Das die Entscheidung den Reifen nicht zu tauschen richtig war sah man an der Zeit – man hatte nur 2 Min. auf den Gesamt Führenden verloren.

Nach dem Reifenwechsel wollte man auf der SP2 wieder voll durchstarten – jedoch wurde diese durch einen Brand eines Rallyefahrzeuges – neutralisiert.

Das Service durch Lema Racing war wie immer perfekt, man startete zur SP3 mit Regenreifen. Bei schwierigen Bedingungen fand man den richtigen Rhythmus und überholte auch den vor ihnen gestarteten Kontrahenten. Jedoch an einer unübersichtlichen, rutschigen, engen Bergabpassage waren sie um ein paar Meter zu spät auf der Bremse, touchierten eine Mauer und in der Folge noch in ein verunfalltes Rallyeauto (leider zeigten die Piloten die OK-Tafel erst sehr, sehr knapp an der Unfallstelle, wodurch man nicht mehr rechtzeitig darauf reagieren konnte).

Somit war die Rallye mit einem ausgerissenem Rad vorbei.