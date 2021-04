Rally Croatia Tagebuch Keferböck/Minor

Rally Croatia Tagebuch Keferböck/Minor | 23.04.2021

Keferböck/Minor Rally Croatia-Tagebuch: Ein Freitag auf „des Messers Schneide“

Selektive Strecken und rutschiger, zum Teil nasser Belag - Johannes Keferböck und Ilka Minor pilotierten den GAWOONI ŠKODA FABIA Rally2 evo am Vormittag souverän, am Nachmittag zum Teil im „Attacke-Modus“. Das Duo belegt Platz 7 der WRC3, als bestplatzierte Österreicher.

In der Nacht auf Donnerstag hatte es in der Region der Rally Croatia kräftig geregnet - das GAWOONI Racing Team-Duo Johannes Keferböck und Ilka Minor war „gespannt, wie die Sonderprüfungen nun aussehen“, erzählt Johannes. Und fügt hinzu: „Angesichts der äußerst selektiven Strecken empfahl es sich, im ersten Durchgang der vier Prüfungen den Fokus darauf zu legen, möglichst auf der Straße zu blleiben. Wir haben also das erste ‚Ringerl‘ souverän abgespult.“



Am Nachmittag, an dem die vier Prüfungen ein zweites Mal auf dem Programm standen, hatte sich das Duo im ŠKODA FABIA Rally2 evo eine deutliche Steigerung ins Pflichtenheft geschrieben. Doch Johannes räumt ein: „Der Grad zwischen Draufdrücken und Ausfallen war extrem schmal! Diese Rallye ist wirklich außerordentlich schwierig. Solche Strecken - mit ihren drehenden Kuppen und den oftmals überraschend weiten Sprüngen kennt man in Österreich so nicht, zumindest würde mir keine Prüfung einfallen, die dem entspricht. Wirklich verdammt schwierig - aber genau deshalb auch eine megageile Rallye.“ Keferböck/Minor liegen in der WRC3, der Weltmeisterschaft für private Rally2-Fahrzeuge auf Platz sieben, in den Punkterängen



Am Samstag stehen am Vormittag und am Nachmittag erneut jeweils vier Sonderprüfingen auf dem Programm. Zeiten können hier eingesehen werden: rally-base.com/2021/croatia-rally-2021/