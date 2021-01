Rallye Dakar 2021: Tag 8

Rallye Dakar 2021: Tagessieg für Yazeed Al-Rajhi und Dirk von Zitzewitz

Yazeed Al-Raihi und sein deutscher Beifahrer Dirk von Zitzewitz gewinnen den ersten Teil der Marathonetappe - Stephane Peterhansel festigt seine Führung

Zu Beginn der zweiten Dakar-Woche in Saudi-Arabien eroberte ein Deutscher den Tagessieg. Dirk von Zitzewitz ist Beifahrer im Toyota von Yazeed Al-Rajhi. Das Duo bewältigte die siebte Etappe am schnellsten. Stephane Peterhansel (Mini Buggy) baute seine Führung in der Gesamtwertung auf Nasser Al-Attiyah (Toyota) auf knappe acht Minuten aus.



Nach dem Ruhetag stand die Marathonetappe auf dem Programm. Der erste Teil von Ha'il nach Sakaka betrug insgesamt 737 Kilometer. Die gezeitete Strecke umfasste 453 Kilometer. Es ging hoch und runter, aber auch steinige Plateaus waren dabei.



Schäden mussten unbedingt vermieden werden, denn am Abend gab es keine Hilfe von den Mechanikern. Die Fahrer waren auf sich alleine gestellt. Zu Beginn der zweiten Woche waren noch 58 Autos im Rennen.



Schon nach wenigen Kilometern bekam Brian Baragwanath (Century) Schwierigkeiten. Der Südafrikaner konnte seine Fahrt aber fortsetzen. Zunächst führte Peterhansel das Zwischenklassement an, aber Al-Rajhi fuhr volle Attacke.



Bis Kilometer 279 lag Peterhansel vorne, aber rund 50 Kilometer vor dem Ziel setzte sich Al-Rajhi an die Spitze der Zeitnahme. Nach vier Stunden und 21 Minuten sicherte sich der Lokalmatador seinen zweiten Tagessieg in seiner Dakar-Karriere.



In Chile 2015 konnte Al-Rajhi schon einmal eine Etappe für sich entscheiden. In der Gesamtwertung spielt er nach einem Getriebeschaden in der ersten Woche keine Rolle mehr. Der Rückstand beträgt fünf Stunden.



"Ein heißer Ritt", freut sich von Zitzewitz. "Wir haben gepusht, trotz Marathonetappe. Wir hatten in der ersten Hälfte einen Plattfuß, kurz vor dem Ende einen zweiten. Die Navigation war schwierig, haben wir aber gut hinbekommen."



Peterhansel: Sechster Podestplatz am siebten Tag



Nur 48 Sekunden dahinter sicherte sich Peterhansel den zweiten Platz und festigte damit seine Gesamtführung. Teilweise hatte er schon mehr als sechs Minuten Vorsprung auf Al-Attiyah. Der Toyota-Pilot konnte die Lücke zum Schluss aber noch auf zwei Minuten verkürzen.



Somit führt Peterhansel nun knappe acht Minuten vor Al-Attiyah. Carlos Sainz (Mini Buggy) musste die heutige Etappe eröffnen und wurde Dritter. In der Gesamtwertung konnte der Titelverteidiger keinen Boden gutmachen und liegt als Dritter 41 Minuten zurück.



Den vierten Platz sicherten Jakub Przygonski und Timo Gottschalk (Toyota) ab. Auf den fünftplatzierten Nani Roma (BRX) beträgt das Polster schon fast 40 Minuten. "Ein Reifenschaden, einmal kurz auf einer Düne festgesteckt - ansonsten sind wir gut durchgekommen", berichtet Gottschalk.



"Es war ein langer, anstrengender Tag, aber alles in allem einer ohne besondere Vorkommnisse. Teilweise war es heute wieder superschnell, extrem viele versteckte Steine im Sand. Wir wollten nicht zu viel riskieren. Ich denke, wir sind weiter im Plan."



Morgen geht es im zweiten Teil der Marathonetappe von Sakaka nach Neom. 709 Kilometer müssen zurückgelegt werden.



Ergebnis der 7. Etappe (Top 10):

01. Al-Rajhi/von Zitzewitz (Toyota) - 4:21.59 Stunden

02. Peterhansel/Boulanger (Mini Buggy) +0:48 Minuten

03. Sainz/Cruz (Mini Buggy) +1:15

04. Al-Attiyah/Baumel (Toyota) +2:48

05. Przygonski/Gottschalk (Toyota) +12:00

06. Seaidan/Kuzmich (Toyota) +14:43

07. Despres/Horn (Peugeot) +17:06

08. Serradori/Lurquin (Century) +17:53

09. Wasiljew/Tsyro (Mini 4x4) +20:59

10. Roma/Winocq (BRX) +22:53



Gesamtwertung nach 7 von 12 Etappen (Top 10):

01. Peterhansel/Boulanger (Mini Buggy) - 26:36.50 Stunden

02. Al-Attiyah/Baumel (Toyota) +07:53 Minuten

03. Sainz/Cruz (Mini Buggy) +41:06

04. Przygonski/Gottschalk (Toyota) +1:22.48 Stunden

05. Roma/Winocq (BRX) +1:59.00

06. Wasiljew/Tsyro (Mini 4x4) +2:25.58

07. Al-Qassimi/Panseri (Peugeot) +2:35.52

08. de Villiers/Haro Bravo (Toyota) +2:59.36

09. Prokop/Chytka (Ford) +2:59.50

10. Lavieille/Garcin (Optimus) +3:22.54