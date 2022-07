Rallye Weiz: Vorschau Pröglhöf

Nach 2 Rallyes in Deutschland und einer in Holland ist die Rallye Weiz der einzige rein österreichische Lauf im ADAC Opel Corsae-Rally Cup. Nachdem bisher das Kennenlernen des Arbeitsgeräts im Vordergrund stand, werden die einzigen Österreicher im Cup versuchen, hier ihren Heimvorteil auszuspielen. Immerhin haben sie die Rallye Weiz bereits gemeinsam absolviert. Zudem haben die heimischen Rallyes eine ganz andere Streckencharakteristik, als die bisher in Holland und Deutschland erlebten. Auch diese Kenntnis sollte kein Nachteil sein.



Sportlich gesehen wird es, wie gehabt,sehr knapp hergehen. Die Leistungsdichte im Cup ist sehr groß, wodurch man auch bei geringem Rückstand schnell ins Mittelfeld gerät. Dementsprechend giltes, den Aufwärtstrend fortzusetzen. Speziell vor heimischem Publikum möchten Pröglhöf/Medinger natürlich eine gute Performance liefern und in der Gesamtwertung weiter nach vorne kommen.



„Wir freuen uns schon riesig auf die Rallye Weiz, welche für uns zumindest von den bisherigen Rallyes das Highlight im Cup ist. Wir wollen hier unsere Erfahrung, die wir bereits in Weiz sammeln konnten, voll ausspielen und peilen eine gute Platzierung an“, so Pröglhöf.