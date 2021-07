Rallye Weiz: die große Motorsport-Party

Es ist fürwahr ein schon mit großer Vorfreude behaftetes Brauchtum, dass die Rallye Weiz einen Tag, bevor es sportlich tatsächlich ernst wird, in ihrer vollen Pracht direkt zu den Fans kommt. Die spektakuläre Opening Party lässt auch heuer nicht auf sich warten. Übermorgen am Donnerstag, dem 15. Juli, wird die vom sonstigen Verkehr gesperrte Europa-Allee in Weiz praktisch wieder zum Laufsteg für alle Teilnehmer, die sich am Freitag/Samstag dann zwei Tage lang mit letztem Einsatz messen werden.



In Kooperation mit der Jungen Stadt Weiz lädt das Rallye-Organisationsteam die Fans auch heuer ein, die Wettbewerbsboliden mitten in der Stadt aus nächster Nähe zu bestaunen bzw. auch mit den dazugehörigen Piloten fachzusimpeln. Diese stehen natürlich auch für Autogramme, Selfies etc. zur Verfügung.



Ab 19 Uhr geht’s los, um 20 Uhr gibt’s die offizielle Eröffnung, ehe dann ab 20.15 Uhr Rallye-Sprecher Peter Bauregger auf der Startrampe den Stars die letzten Gedanken vor der Rallye entlocken wird. Daneben sorgen ein Live-DJ mit fetziger Musik für die nötige Stimmung, hübsche Grid-Girls für den attraktiven Aufputz und auch für kulinarische Verköstigung ist gesorgt.