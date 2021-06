Red Stag Rallye Extreme: Update

Am Samstagmorgen ist die Protestfrist gegen das inoffizielle Ergebnis der Red Stag Rallye Extreme verstrichen - motorline.cc brachte bei der AMF in Erfahrung, dass Protest gegen jenes inoffizielle Ergebnis eingelegt wurde, welches gültig wurde, nachdem die AMF das Offizielle Ergebnis kommentarlos zurückgeschoben und um eine neue Zusendung gebeten hat...



Daher sind nun wieder die Sportkommissare am Zug - sie werden nun den Protest oder die Proteste bearbeiten und neuerlich eine Entscheidung treffen. Gegen diese kann dann berufen werden. Die Red Stag Rallye Extreme ist also noch lange nicht entschieden - extrem positiv, dem Sport wohlgesinnt denkend, könnte man sagen: Es bleibt spannend!