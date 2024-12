Trotz der finanziellen Schwierigkeiten der KTM AG soll das Motorsport-Programm 2025 fortgesetzt werden, wenn auch in verkleinerter Form. Die Rallye Dakar Anfang Januar ist seit mehr als 30 Jahren eines der wichtigsten Engagements der österreichischen Marke. Zwischen 2001 und 2019 war KTM bei diesem Klassiker unbesiegt.



In Saudi-Arabien, wo die Rallye seit 2020 stattfindet, wurden zwei Siege gefeiert. 2022 durch Sam Sunderland mit der Marke GasGas und 2023 mit Kevin Benavides, wieder mit der Hauptmarke KTM.



2025 werden nur noch drei Fahrer im Werksteam am Start stehen. Nicht dabei ist Matthias Walkner. Der Österreicher hat 2018 in Südamerika gewonnen. Im Dezember 2023 hat sich Walkner bei einem letzten Test in Kalifornien bei einem Sturz schwere Verletzungen des linken Beins zugezogen.



Seither hat sich der Salzburger mehreren Operationen unterziehen müssen und arbeitet an der Rehabilitation. Der 38-Jährige will es in Zukunft wieder in den Motorsport zurückschaffen. Aber wann und in welcher Form ist weiterhin offen.



"Die Verletzung prägt mich sicher mein ganzes Leben", sagte Walkner Mitte November gegenüber dem ORF. "Aber für dieses Feuer, diese Leidenschaft, die immer noch in mir glüht, bin ich schon noch bereit, Entbehrungen zu bringen."



"Aber wie groß die Risikobereitschaft ist, wird sich zeigen, wenn ich das erste Mal wieder auf ein Motorrad steigen kann. Der Traum wäre definitiv wieder Motorrad zu fahren." Eine Option wäre eventuell auch ein Start in einem Auto, oder als Reporter.



"Wenn ich merke, das Bein spielt 14 Tage nicht mehr mit, findet sich vielleicht eine Möglichkeit, wo ich nur eine Kupplung bedienen muss", hält Walkner einen Umstieg in das Auto, wie es schon viele Motorradfahrer gemacht haben, nicht für ausgeschlossen.



Schwere Verletzung von Kevin Benavides im Mai



2024 ist KTM in Saudi-Arabien mit fünf Fahrern angetreten. Luciano Benavides vertrat die Marke Husqvarna, Sam Sunderland und Daniel Sanders GasGas sowie Toby Price und Kevin Benavides KTM. Mit Walkner wären es drei KTM gewesen.



Das Aufgebot wurde nun halbiert. 2025 treten Kevin und Luciano Benavides sowie Sanders als KTM-Fahrer an. Kevin Benavides siegte zweimal in Saudi-Arabien - zunächst für Honda und dann für KTM. 2024 war er als Vierter der beste KTM-Fahrer.



Im Mai hat sich Kevin Benavides schwer verletzt, als er mit seinem Bruder im argentinischen Salta auf einer Motocross-Strecke trainiert hatte. Es gab Kopfverletzungen, einen gebrochenen Oberarmknochen, einen durchtrennten Radialnerv und Verletzungen an der Halswirbelsäule.



Die Situation von Kevin Benavides soll sehr ernst gewesen sein. Er war längere Zeit im Krankenhaus. "Der Unfall hat sich am 11. Mai ereignet. Seitdem haben sich die Dinge für mich sehr verändert. Ich gebe nicht auf! Ich habe jeden Tag hart gearbeitet, um es zur Dakar zu schaffen."



"Ich werde es schaffen! Die Frage ist nur, auf welchem Fitnesslevel", sagt der 35-Jährige im Vorfeld. "Ich gebe im Fitnessstudio alles, mache Physiotherapie, nutze die Überdruckkammer und achte auf meine Ernährung."



Obwohl es nur drei Fahrer sind, glaubt Kevin Benavides, dass die Mannschaft "hervorragend" aussieht: "Bei der Marokko-Rallye haben sie es toll gemacht. Sanders hat gewonnen und Luciano wurde Dritter. Sie haben gezeigt, dass sie für die Dakar stark sind."



Daniel Sanders gewinnt letzte Vorbereitung in Marokko



Im Gegensatz zu Kevin Benavides reist Sanders komplett fit nach Saudi-Arabien. 2023 musste der Australier nach einem Oberschenkelbruch monatelang pausieren. Die Dakar-Vorbereitung umfasste nur wenige Wochen und Sanders schaffte es im Januar 2024 trotzdem als Achter ins Ziel.



Vor allem der Sieg in Marokko Anfang Oktober hat gezeigt, dass Sanders in Saudi-Arabien zum Kreis der Favoriten zählen wird. "Das zeigt die harte Arbeit, die jeder in den vergangenen Monaten geleistet hat", lobt Sanders die Arbeit im oberösterreichischen Munderfing.



"Ich freue mich sehr, dass ich wieder in Form bin und vor der Dakar einen guten Speed habe." Das zählt auch für Luciano Benavides, der nun erstmals mit seinem älteren Bruder in den exakt gleichen Farben auftreten wird. Aber auch er hatte eine Verletzung.



Wenige Wochen nachdem Kevin Benavides seinen Trainingsunfall hatte, nahm Luciano Benavides an der Desafio Ruta 40 in Argentinien teil. Bei einem Sturz brach sich Luciano Benavides die Hüfte und wurde ins gleiche Krankenhaus geflogen, in dem sein Bruder behandelt wurde.



Luciano lag in Zimmer 614 und Kevin in Zimmer 612. Marokko war dann seit der Verletzung die erste Rallye für Luciano Benavides. Dort fuhr er erstmals die weiterentwickelte KTM 450 Rally und wurde gegen starke Konkurrenz Dritter.



"Marokko war eine gute Basis, aber ich bin noch nicht auf dem Niveau, auf dem ich sein möchte", sagt Luciano Benavides. "Wir müssen die Abstimmung des Motorrads verbessern. Ich werde zu 100 Prozent fit zur Dakar kommen. Aber ich muss meine mentale Vorbereitung verbessern."



"Wenn einer von uns gewinnt, wäre das unglaublich. Es gab mehrere Abgänge im Team und die Marken wurden zusammengelegt, sodass das Team mit Kevin, Sanders und mir gebildet wurde. Zum ersten Mal mit Kevin im gleichen Team zu sein, ist großartig für unsere Fans."



Außerdem unterstützt KTM auch einen Nachwuchsfahrer. Edgar Canet geht in der Rally-2-Klasse an den Start. Der Spanier tritt zum ersten Mal bei der Dakar an und ist ebenfalls Teil des Werksteams. Für Canet steht die Lernerfahrung im Vordergrund.