Der Rallyesport in Österreich wird von unzähligen Namen begleitet. Viele verschwinden in der Versenkung, viele bleiben in Erinnerung. Und einige davon sind aus der Szene einfach nicht wegzudenken. So einer ist Sepp Haider. Der spektakuläre Stil, mit dem der Salzburger seine Boliden in den 70-er und 80er- Jahren durch die Prüfungen drosch, hat die Aura der Einmaligkeit. Begonnen hat das rasante Abenteuer für Sepp Haider am 9. Oktober 1974 bei der ÖASC-Rallye, wo er mit Jörg Pattermann am Beifahrersitz eines VW Käfer mit der Startnummer 54 seine Quertreiber-Premiere feierte.



Stichwort Feier! Mit Geburtstagsfesten hat es der genau seit heute 71-jährige Sepp Haider nicht so. Als ihn Freunde jedoch mit der Idee für einen persönlichen Ehrentag zum halben Jahrhundert Motorsportfaszination mit dem Titel „Sepp Haider - 50 Jahre Quer“ konfrontierten, war sogar der Jubilar davon angetan.



So weit, so fix! Am Montag, dem 28. Oktober 2024 gibt es also am Salzburg Airport im „amadeus terminal2“ eine Talk-Runde und ein fantastisches Treffen mit der Rallyeelite Österreichs. Moderiert wird die um 19 Uhr beginnende Diskussion rund um Sepp Haider und dessen Weggefährten vom Formel-1-Experten Andreas Gröbl. Zusagen gibt es bereits von Franz Wittmann, Wilfried Wiedner, Herbert Grünsteidl, Rauno Altonen, Ex-ORF-Reporter Peter Klein, Christian Geistörfer, Stefan Eichhorner, Jörg Pattermann, Rudi Wallner, Raimund Baumschlager, Achim Mörtl, Gaby Husar, Heribert Werginz, Franz Mikes, Helmut Deimel, Ex-ORF-Salzburg-Direktor Prof. Siegbert Stronegger, Dr. Gerhard Kuntschik, Gerhard Nöhrer, Silvio Carenini, Fritz Lehensteiner, Reinhard Hainbach, Ronnie Leschhorn, Helmut Lämmle, Michael Weinzierl, Alois Drexler, Gebrüder Harlander, Rolf Schmidt, Harald Manzl, Klaus Demel und Rudi Stohl. Und diese exklusive Liste soll noch wachsen. So hat sich z. B. auch Red Bull Lady Mikaela Ählin-Kottulinsky angesagt. Sepp Haider hat die Enkelin des bereits verstorbenen Paris-Dakar Siegers 1980 Freddy Kottulinsky in der Audi Race Akademie gemanagt. Letztes Jahr wurde die 31-jährige Schwedin Weltmeisterin in der Serie Extreme E im X-RacingTeam von Nico Rosberg!



Für Rallyefans, Presse und Fotografen ist das „amadeus terminal2“ am 28. Oktober freilich schon ab 16 Uhr geöffnet, denn neben den anwesenden Motorsportpersönlichkeiten wird auch eine ganze Armada von originalen Rallyefahrzeugen beginnend mit der legendären Gruppe B bis hin zu neuen und aktuellen R5-Modellen ausgestellt sein.



Weitere Infos gibt es auf Facebook unter www.facebook.com/50JahreQuer

Dort gibt es für Fans auch einen Link zu den Eintrittskarten um 20 Euro.

Achtung: Es gibt keine Abendkassa!!!