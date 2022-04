Hyundai-Pilot Oliver Solberg hat am Samstag bei der Rallye Kroatien, dritter Lauf der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2022, für eine Schrecksekunde gesorgt. 3,9 Kilometer nach dem Start der neunten Wertungsprüfung "Kostanjevac - Petrus Vrh 1" verlor der 20-jährige in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Hyundai i20 N Rally1 und kam von der Straße ab.



Solberg schlug rückwärts mit dem Fahrzeug ein, wobei das Auto Feuer fing. Solberg und Beifahrer Elliott Edmondson konnte sich aber unverletzt und aus eigener Kraft aus dem Fahrzeug befreien, wie Hyundai bestätigte.



"Oliver und Elliott sind bei der neunten WP von der Straße abgekommen und haben dabei das Heck des Fahrzeugs beschädigt. Der Auspuff fing Feuer und das Heck stand in Flammen. Das Feuer wurde rasch gelöscht. Wir werden das Auto bergen und den Schaden untersuchen", teilt Hyundai mit.



Die neunte Wertungsprüfung, die erste am Samstag, wurde von der Rennleitung zunächst unter- und dann abgebrochen, um die Lösch- und Bergungsarbeiten durchzuführen. Die zehnte Wertungsprüfung wurde mit rund 40 Minuten Verspätung gestartet.



Nach acht Wertungsprüfungen führte Kalle Rovanperä (Toyota) die Gesamtwertung vor Ott Tänak (Hyundai) und Craig Breen (Ford) an. Thierry Neuville (Hyundai) fiel nach einer Zeitstrafe wegen eines Verkehrsverstoßes von Rang zwei auf vier zurück.