Die Veranstalter haben es Motorline bestätigt: Wir bekommen für die Central European Rally vom 17. bis zum 20. Oktober 3 x 2 Rallye-Pässe mit Zugang zu den Sonderprüfungen SS2 am Donnerstag und an den Veranstaltungstagen Freitag, Samstag und Sonntag für euch. Wer mitmachen will, schreibt ein E-Mail mit Betreff „Rallye-Ticket-Gewinspiel“ – Einsendeschluss ist der 3. Oktober. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Drei-Länder-Rallye-Action



Worum geht es jetzt genau? Die Central European Rally bietet vier Tage Rallye-Action, die sich über drei Länder zieht. Es gibt einen Auftakt in Tschechien, danach fahren die Piloten die Sonderprüfungen in Österreich und Deutschland, das Finale findet am Sonntag in Passau (D) statt. Mehr Details haben wir euch schon in Auf die Zuschauer warten zahlreiche Highlights aufbereitet.



Bei dem WRC-Lauf treten die besten Piloten und Co-Piloten mit gut 500 PS starken Versionen von kompakten Pkws an. Wer etwa einen Hyundai i30 oder einen Toyota Yaris fährt, muss grinsen, wenn so ein Bolide um die Kurven fräst oder einen Sprung hinlegt. So nah und doch so fern: Im Vergleich zu den Straßenversionen sind die Rallyeautos ikonische Einzelstücke, die auch im Wüstensand in Kenia, im Schnee in Schweden, oder auf den Schotterpisten in Griechenland bestehen können. "Die Antriebssysteme basieren auf 1,6-Liter-Turbomotoren, die mit fossilfreiem Treibstoff angefeuert werden und einer in Deutschland entwickelten Hybridkomponente" heißt es vom Veranstalter.