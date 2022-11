Weichenstellung für Österreichs Rallyezukunft

Es begann wie immer: Traditionell ein bis zwei Wochen nach einer Rallyeveranstaltung trifft man sich als MCL 68-Mitglied im Clublokal und berichtet vom Erlebten. So auch letztes Wochenende, wobei bei diesem Anlass auch gleich die diesjährige Vorstandssitzung stattfand. Dabei wurde so manches für 2023 fixiert. Abgesehen von der 4. Auflage der Blaufränksichland Rallye, hat man sich – jetzt also ganz offiziell – für nächstes Jahr insbesondere hinsichtlich des österreichischen Rallyenachwuchses viel vorgenommen; wird Rallyetheorieseminare und Praxislehrgänge abhalten. Überhaupt möchte man "weiterhin als aktives Bindemitglied zwischen Aktiven, Behörden und Veranstaltern verstanden" werden. Auch dazu sind dementsprechende club- und teamübergreifende Veranstaltungen vorgesehen.



Die echte Überraschung des Abends aber das runde Dutzend von Gästen, die keine Clubmitglieder sind. Unter denen fand sich nämlich auch so manch junger Herr und auch junge Dame, die in jüngster Zeit durch Medienberichte auf den MCL 68 und dessen "Nachwuchsprogramme" aufmerksam geworden sind, Interesse am Sport haben und Anschluss suchten. Und da sag noch einer "Motorsport interessiert unter den Jungen keinen mehr". Wir drücken ihnen allen jedenfalls fest die Daumen, dass sie ihre Faszination und Motivation bald schon auch aktiv am Gaspedal ausleben können und schließen diesen Bericht mit dem schönen Motto des MCL 68: "Rallyeösterreich ist zu klein für ein Gegeneinander, nur miteinander können wir den Fortbestand dieses Sports sichern."