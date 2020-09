Firmenportrait: ALCAR

Auf jeder Straße zuhause

Das Felgenbusiness ist hart. In einer Branche, in der selbst die vermeintlich „ganz großen“ wie BBS gleich mehrmals Insolvenz anmelden, gibt es einen Player mitten in Europa, der sich mit einem breiten Portfolio und hoher Qualität zu Europas Nummer 1 im Nachrüstmarkt für Stahl- und Leichtmetallräder gemausert hat: ALCAR.

Ihr sucht Felgen für euer Auto? Auffällige, mit großem Durchmesser? Oder doch lieber etwas Dezentes, auf das man sich schlichtweg über Jahre verlassen kann? Oder wie wärs mit einem feinen Kompromiss aus beidem? Wonach auch immer euch der Sinn steht, bei ALCAR seid ihr richtig. Seit mittlerweile 36 Jahren überzeugt Europas Nummer 1 im Nachrüstmarkt für Stahl- und Leichtmetallräder mit umfangreichem Angebot und Top-Qualität. Wir haben die österreichische Niederlassung südlich von Wien besucht und uns hinter den Kulissen einen Überblick verschafft.

Philosophie und Vision

Ob elegant designte Felgen für den besonderen Auftritt auf Asphaltstraßen oder widerstandsfähige Felgen für Offroad-Fahrten: Unter unseren Stahl- und Leichtmetallrädern von DOTZ, AEZ, DEZENT und ALCAR STAHLRAD gibt es für jeden Bedarf ein riesiges Sortiment.

Die ALCAR Unternehmensgruppe, mit Firmensitz in Hirtenberg in Niederösterreich, ist in 16 europäischen Ländern mit rund 780 Mitarbeitern erfolgreich präsent und umfasst mittlerweile 29 Gesellschaften. Rund 800.000 Leichtmetallräder von 13“ bis 22“ stehen in 72 Designs permanent zur Verfügung. Die Felgen werden präzise nach höchsten Standards (mehr dazu hier) in Europa gefertigt, mit hervorragender Energiebilanz. Ihr Angebot deckt dabei das volle Spektrum für Pkw - vom Sportwagen bis zum SUV - Leicht-Lkw und Offroad-Fahrzeuge ab.

Für dich richtig großen Stückzahlen sorgt dabei vor allem das Stahl-Felgen Geschäft. Produziert in der eigenen Fabrik in der Schweiz oder vom größten Stahlradproduzenten der Welt, Hayes-Lemmerz, liegen vor jeder neu anstehenden Wintersaison aufs Neue bis zu 2,5 Millionen (!) Stahlfelgen bereit um sich ehestmöglich auf den Weg zu ihren neuen Besitzern zu machen. Wie schnell ist "ehestmöglich"? Nun, für europäische Ballungsräumen bietet ALCAR ein 24-Stunden-Service an; innerhalb eines Tages also. Auch bei den Leichtmetallrädern darf man sich bei ALCAR mit großen Zahlen schmücken: Über die 17 auf ganz Europa verteilten Lager garantiert die Gruppe mit einem Lagerstand von rund 800.000 Leichtmetallrädern stets höchste Verfügbarkeit.

Die Marken im Fokus: Wer DOTZ kauft … … will in der Regel nicht ungern ein bisserl auffallen. Die voll auf Sportlichkeit getrimmten Felgen der Marke, die übrigens allesamt nach Rennstrecken benannt sind, legen ihren Fokus neben Qualität, geprüfter Sicherheit und zertifizierter Straßentauglichkeit ganz unverholen auf einen besonders hohen Style-Faktor. Kein Wunder, steht hinter den kreativ designten Felgen doch ein Team aus innovativen und dynamischen Style-Experten, die sich vor allem in der bunten Welt des Tunings immer die neusten Inspirationen holen. Mehr noch: Dank des starken Engagements "in der Szene", ist DOTZ eigentlich bei keiner Tuning-Veranstaltung mehr wegzudenken. Nicht schlecht für eine Marke, die ursprünglich in Südafrika ihre Karriere begann und erst 1999, unter der sodann neuen Führung von ALCAR, auf den alten Kontinent wechselte.

Abfahren auf AEZ? Wer sich für Felgen von AEZ entscheidet, wählt qualitativ hochwertige, widerstandsfähige und top designte Produkte. Die Marke wurde ursprünglich in den 90ern gegründet, wobei der Firmenname als Abkürzung für „Automobil Ersatzteile Zubehör“ stand. Über die Jahre haben sich die simplen drei Buchstaben allerdings ebenso gefestigt wie AEZs Fokus auf elegante bis sportliche Leichtmetallräder. Da ist für jeden Wunsch und jedes Auto die passende Felge dabei, wie bei allen Marken übrigens auch oft mit ECE - also komplett eintragungsfrei verwendbar. Die Hintergründe zu dieser Regelung erklärt unser Artikel: "Neue Räder am Auto montieren und eintragen: Das ist zu technisch und rechtlich zu beachten"

Ihr mögt es eher DEZENT? Wir verstehen das. Deswegen bietet ALCAR mit seiner Marke DEZENT 33 Felgen in unterschiedlichen Ausführungen, die bei etwas unauffälligerem, aber dennoch edlem Aussehen top Qualität mit attraktiven Preisen verbinden. "Top-Qualität zum fairen Preis" lautet die Maxime der Marke, die ihren Ursprung im deutschen Sauerland hat; dem Herzen der metallverarbeitenden Industrie für den deutschen Autozubehörmarkt.

ALCAR STAHLRAD in Erstausrüstungsqualität Wer hochwertige Stahlräder für seinen PKW, leichten LKW oder Offroad-Fahrzeug sucht, findet bei ALCAR STAHLRAD Produkte in höchster Schweizer Qualität. Die Räder werden hinsichtlich Materialien, Qualität und Design nach höchsten europäischen Normen gefertigt. In enger Zusammenarbeit mit führenden Herstellern werden so jährlich über 2 Mio. Räder produziert. Dabei ist ALCAR ein besonderer Hit gelungen: das Hybridrad, das die Vorteile eines Stahlrades mit den Design-Anforderungen eines Alurades verbindet – und das alles zu einem großartigen Preis-Leistungsverhältnis. Mehr zu den technischen Unterschieden zwischen Alu- und Stahlrädern erfahrt ihr übrigens hier!

Neues Standbein: Reifendruckkontrollsysteme

Seit Ende 2014 sind Reifendruckkontrollsysteme gesetzlich verpflichtend in jedem Neuwagen verbaut. Will man also andere Felgen und Reifen aufziehen, muss man sich zwangsläufig auch mit diesem Thema auseinandersetzen. Vor allem, wenn der eigene Wagen ein direktes System, also eines, das mit eigenen Sensoren in jedem Rad arbeitet verwendet, wird die Sache dann heikel. So manch anderer Hersteller lässt seine Kunden mit diesem Problem allein. ALCAR nicht. Ganz im Gegenteil. Die Gruppe sorgte nicht nur seit Anfang 2012 dafür, dass alle ihre Räder mit aktiven Systemen kompatibel sind und vermerkt die entsprechenden Informationen in den TÜV-Gutachten, sie entwickelten darüber hinaus kurzerhand eigene Sensoren und Branchenlösungen für die Werkstätten

Wir dürfen ALCAR an dieser Stelle zitieren: "Somit geht der Räderkauf fix, denn für ALCAR Kunden ändert sich nix." Na dann ...