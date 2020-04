Treffen und Events im Corona-Jahr 2020

Treffen und Events im Corona-Jahr 2020 | 16.04.2020

Tipps und aktuelle Infos für die Saison 2020

Dieses Jahr bekommt unser Überblick zu den für 2020 angesetzten Treffen und anderen Events für Auto-Fans einen etwas erweiterten Touch. Wir bieten euch nicht nur eine Übersicht, welche Termine prinzipiell anstehen, sondern auch wie deren aktueller Status ist – was also abgesagt, verschoben oder bestätigt ist.

Dieses Jahr bekommt unser Überblick zu den für 2020 angesetzten Treffen und anderen Events für Auto-Fans einen etwas erweiterten Touch. Wir bieten euch nicht nur eine Übersicht, welche Termine prinzipiell anstehen, sondern auch wie deren aktueller Status ist – was also abgesagt, verschoben oder bestätigt ist.

4. April 2020

Frühlingserwachen mit Motorensound in der Continental Arena Regensburg beim SAISON-OPEN 2020 REGENSBURG. Über 2000 Fahrzeuge, Szene-Aussteller und Händler starten in die neue Veranstaltungssaison.

STATUS: VERSCHOBEN auf nach dem 31.08.2020



10. bis 13. April 2020

Im tendenziell kalten Schweden geht’s heiß her bei der BILSPORT PERFORMANCE & CUSTOM MOTOR SHOW! Vier Tage Entertainment für die ganze Familie. Egal ob vier oder zwei Räder, von heißen Öfen bis Sportboliden, von Shows bis zu Wettbewerben, auf dieser Messe gibt es einiges zu sehen.

STATUS: ABGESAGT



25. bis 26. April 2020

Auch Österreich erwacht mit einem Knaller! Das LOW SOCIETY SEASON OPENING auf der Airbase One in Graz feiert seinen 5. Geburtstag mit spektakulären Shows, der größten Präsentationsbühne Österreichs und vor allem jeder Menge cooler Fahrzeuge.

STATUS: VERSCHOBEN auf unbekannt



30. April bis 3. Mai 2020

Um einen Tag verlängert heuer die TUNING WORLD BODENSEE ihre Messetage, damit auch wirklich jeder aus der Tuning-Community auf seine Kosten kommt. Benzingeruch, tiefe Fahrzeuge und heiße Kurven versprechen tolle Tage am See.

STATUS: ABGESAGT



9. Mai; 25. Juli; 5. September 2020

Die XS CARNIGHT WORLDTOUR hält in Österreich und Deutschland an und bringt neben PS starken Boliden jede Menge hochwertige Autos, die das Tuningherz begeistern werden.

STATUS: Wörthersee im Mai ABGESAGT, Hannover im September noch UNGEWISS



16. Mai 2020

Der RACE BALL kommt erstmals nach Wien. Im Skyloft wartet DJ Musik und so manch exklusives Ausstellungsstück, während bekannte Gesichter aus der Auto, Tuning und Custom Szene zum Fachsimpeln bereit stehen.

STATUS: ABGESAGT



20. bis 23. Mai 2020

Drei Wörter und jeder kennt sich aus: „Der See ruft“ zum 39. GTI-TREFFEN am WÖRTHERSEE. Traumkulisse beim Autocorso genießen und dann vier Tage von einem Highlight zum anderen, während man abends bei den Sundowner-Partys am Seeufer gemütlich chillen oder ordentlich feiern kann.

STATUS: ABGESAGT



31. Mai 2020

Zum ersten Mal seit 12 Jahren findet die NIGHT OF WHEELS in der Messe Ried, am Sonntag 31. Mai.2020, statt! Die neue Location bietet circa 20.000m2 Indoor- und circa 3000m² Outdoor-Präsentationsfläche. Mit dabei: Tuning-Star Jean Pierre Kraemer.

STATUS: VERSCHOBEN. Neuer Termin TBD



2. Juni 2020

Ein Tag um zu zeigen, was man zu bieten hat. Beim VW- & AUDI-TREFFEN BURGLENGENFELD auf dem Dultplatz wird jedes anwesende Auto bewertet.

STATUS: keine Info



11. bis 14. Juni 2020

Ab in den Süden! In Italien bei der SO.GA wird es exquisit. Schon die Location hat ihren speziellen Reiz und bietet den teilnehmenden Fahrzeugen eine einzigartige Bühne mit viel Charme und Flair.

STATUS: aktuell keine Info / Absage wahrscheinlich



20. bis 21. Juni 2020

Auf dem 3. INTERNATIONALEN BMW-TREFFEN in München, können sich die Fans der bayrischen Motorenwerke im kleinen Rahmen auf das Mega-Event im Sommer einstellen.

STATUS: aktuell keine Info



9. bis 12. Juli 2020

BMW wohin das Auge blickt: Beim BMW-SYNDIKAT ASPHALTFIEBER wird vier Tage lang gefeiert, gefachsimpelt und natürlich Gas gegeben. Nicht umsonst findet das größte Event für BMW- und MINI-Fans auf einem Flugplatz statt.

STATUS: Update angekündigt - VERSCHIEBUNG oder ABSAGE wahrscheinlich



11. Juli 2020

Wenn die Nacht zum Tag wird, dank fetter Flutlichtanlage und chilliger DJ-Atmosphäre, dann ist wieder CAR NIGHT angesagt. Das ultimative Auto- und Tuningtreffen direkt auf der Rennstrecke im PS Racing Center Greinbach lädt auch 2020 wieder zu einer unvergesslichen Nacht.

STATUS: aktuell keine Info



24. bis 26. Juli 2020

Auf dem größten Messegelände der Welt (!) erwartet euch in Hannover ein spannender Mix aus Ausstellung, Show- und Workshop-Programm, den besten Private Cars und Community-Treffen – die PERFORMANCE & STYLE DAYS.

STATUS: ABGESAGT



7. bis 9. August 2020

Tokio-Drift in Deutschland: REISBRENNEN auf dem Eurospeedway in Lausitz gibt den Liebhaberinnen und Liebhabern japanischer Fahrzeuge ein Zuhause. Drei Tage im Zeichen der Importszene mit stylischen Autos, neuesten Tuninghits, Shows, Rennen und vieles mehr.

STATUS: aktuell keine Info



22. August 2020

Auch 2020 wird Wien wieder zur Oldtimer-Stadt. Begleitet von Walzerklängen hebt sich am 22. 08. die Startfahne zu den VIENNA CLASSIC DAYS, inklusive der großen Parade auf der gesperrten Wiener Ringstrasse, dem Oldtimer Picknick im Donaupark und mehr.

STATUS: findet wie geplant statt



12. September 2020

Stahl und Feuer erwartet Autofans auf der IRONCITY – ONE PASSION. Jeder, der mit Leidenschaft an seinem Gefährt schraubt und auf der Suche nach mehr Abwechslung und Kreativität ist, ist hier richtig.

STATUS: findet wie geplant statt



23. bis 25. Oktober 2020

Früher drehte sich der Wind in den Segeln, jetzt dreht sich in Norwegen alles um den Motor. Fetzig, bunt und abwechslungsreich, so kann man die OSLO MOTOR SHOW beschreiben.

STATUS: findet wie geplant statt



24. bis 25. Oktober 2020

Wem der Weg in den Norden zu weit ist, findet im Osten sein Glück. Auf der CUSTOM WHEELS VIENNA findet man alles, was das Autoliebhaberherz begehrt – angesagte Aussteller, trendige Performance, Motorsport und Lifestyle.

STATUS: findet wie geplant statt



28. November bis 6. Dezember 2020

Nicht nur fulminantes Finish, sondern auch einen Blick in die Zukunft verspricht die ESSEN MOTOR SHOW. Das PS-Event des Jahres ist außergewöhnlich, abwechslungsreich und legendär – einfach das perfekte Abschlussevent des Jahres 2020.

STATUS: findet wie geplant statt