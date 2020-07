BMW hatte seinen Spaß mit den M3/M4-Teasern

BMW hatte seinen Spaß mit den M3/M4-Teasern | 06.07.2020

"Nice Try" und "Nope"

Wenn Autohersteller Teaser-Bilder zu ihren Autos veröffentlichen, sind Fans mit mehr oder minder tollen Foto-Bearbeitungs-Skills freilich nie weit, um möglichst viel aus den Fotos herauszukitzeln. Tat man das aber bei den Bildern, die BMW unlängst vom kommenden M3 und M4 veröffentlicht hat, wartete eine lustige Überraschung!

Zu Beginn dieses Monats veröffentlichte BMW einige Bilder des kommenden M3 und M4 - die meisten davon im nach wie vor dicken Erlkönig-Tarnungsdress, manche aber auch ungetarnt, nur eben so ausgeleuchtet, dass nur Umrisse zu sehen waren.



Es war aber freilich abzusehen, dass diverse Fotobearbeitungsgenies ohne zu zögern ihre Waffen zücken würden um die beidem Ms digital doch noch zu enthüllen. So taten es unter anderem auch die Kollegen vom BMWBlog ... und stießen dabei auf eine lustige Überraschung: Bei Verwendung einer anständigen Prise "Schatten aufhellen" wurden in dem Teaserbild nämlich von BMW dort platzierte Inschriften sichtbar: Botschaften explizit für jene, die versuchen würden die Bayern auf diesem Weg auszutricksen. Auf dem Heck des G80 M3 war somit "Nice Try" (also "netter Versuch") zu lesen, während in der Nähe der Frontleuchten des G82 M4 ein winziges "Nope" eingearbeitet wurde (also ein durchaus bissl süffisantes "nein"). Ein Effekt, den auch wir reproduzieren konnten - sieh Bilder.



Echt smoother (und amüsanter) Move BMW ... Kompliment!



Also müssen wir doch noch bis in den September warten, um das finale Design des neuen BMW M3 und M4 zu sehen zu bekommen. In den Schauräumen werden die beiden dann wohl erst zu Beginn des Jahres 2021 landen.