Dacia Sandero, Stepway und Logan vorgestellt | 07.09.2020

Good News! Der neue Dacia Sandero ist da!

Dacia erneuert seine Modellpalette mit den neuen Generationen der Modelle Sandero, Sandero Stepway und Logan. Vor allem das Update des Sandero ist dabei wichtig für Renaults Budget-Ableger - er ist seit 2017 das bestverkaufte Auto der Marke.

Die genauen Details enthällt uns Dacia noch vor; sie werden erst bei der großen Premiere der neuen Modelle am 29. September verraten. Immerhin aber dürfen wir bereits einen ersten Blick auf die neuen Autos von Dacia werfen, die sich vor allem durch ihre neuen LED-Lichtsignaturen unmissverständlich von ihren Vorgängern abheben und die Autos prinzipiell ein gutes Stück moderner aussehen lassen als die sehr bodenständigen Fahrzeuge, die sie ablösen.



Zu den einzelnen Autos selbst lässt uns Dacia folgendes wissen:

Der neue Sandero – seit 2017 Europas Nummer eins im Privatkundenmarkt - besticht durch markante Schultern und Radläufe, die den robusten Charakter des kompakten Fünftürers unterstreichen. Die stärker geneigte Windschutzscheibe in Verbindung mit der niedrig angesetzten Dachlinie und der am Heck positionierten Antenne betonen zusätzlich die fließende Linienführung. Trotz unveränderter Bodenfreiheit wirkt der neue Sandero dank erhöhter Spurbreite und bündig mit den Radkästen abschließenden Rädern niedriger und gestreckter als bisher.



Der neue Sandero Stepway steht mit erhöhter Bodenfreiheit und seinem noch eigenständigeren Design mehr denn je für Vielfalt und Abenteuer. Äußere Merkmale sind die stärker ausgestellte Motorhaube, das chromfarbene „Stepway“-Logo unterhalb des Kühlergrills sowie die Lamellen oberhalb der Nebelscheinwerfer.



Markantes Kennzeichen des ebenfalls komplett neu gestalteten Logan ist die leicht gestreckte, dynamischere Silhouette. Die abgesenkte Dachlinie, die weit hinten positionierte Antenne und die geringfügig verkleinerten, seitlichen Fensterflächen tragen zusätzlich zur dynamischeren Linienführung bei. Weitere Akzente setzen die neue Lichtsignatur, die bündig mit den Radkästen abschließenden Räder und aufgewertete Details wie die neu geformten Türgriffe.