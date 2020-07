Ford Focus 2,0 EcoBlue ST Turnier – im Test

Ford Focus 2,0 EcoBlue ST Turnier – im Test | 08.07.2020

Ford halbiert die NoVA!

... zumindest, wenn man den Focus ST Turnier als Diesel und nicht als 280-PS-Benziner nimmt.

Unterwegs in Tropical Orange. Was wie eine Ami-Frucade klingt, erregt auf der Straße die Gemüter. Hinter der grellen Fassade mit klassischen ST-Zutaten à la Spoiler, Schweller und schwarzen Design-Akzenten findet sich aber nicht der wilde Benzinmotor, sondern ein 190 PS starker Diesel, der nicht für andere Focus-Varianten erhältlich ist. Aus den 14 Prozent NoVA des 2,3-l-EcoBoost werden beim 2,0 EcoBlue kurzerhand sieben Prozent. Preisunterschied: knapp 3.000 Euro.



Mit dem Sound lässt sich leben

Wer auf druckvollen Antritt steht, dafür aber keinen hochdrehenden Benziner braucht, wird auch mit dem Diesel glücklich. Das Drehmoment (400 statt 420 Nm) ist fast ident, mit dem (künstlich generierten) Sound des Vierzylinders lässt sich leben. Ein Geräusch, an das man sich gewöhnen muss, hilft vor bösen Überraschungen: Es sind die beim Türenöffnen herausschnellenden Kantenschoner. Mit einer elektrischen Heckklappe kann der Testwagen um 45.124 Euro nicht dienen, dafür gibt es beidseitig massive Handgriffe zum Zuschmeißen. B&O-Audio/Navi und diverse Pakete (Design, Performance, Technologie etc.) sind ebenso als Extras enthalten wie das auf eine Plexiglasscheibe projizierte Head-up-Display. Super-easy zu entfernen ist das Gepäckraumrollo, das unter dem Zwischenboden eine passende Ablage findet. Sympathisch: Die Fahrmodi heißen Rutschig, Normal, Sport und Rennstrecke, auf englische Ausdrücke wird verzichtet.

Hubraum | Zylinder 1.996 cm3 | 4

Leistung 190 PS (140 kW)

Drehmoment 400 Nm bei 2.000/min

0–100 km/h | Vmax 7,7 s | 220 km/h

Getriebe | Antrieb 6-Gang man. | Vorderrad

Ø-Verbrauch | CO2 5,6 l D | 148 g/km (EU6d-T)

Kofferraum | Zuladung 575–1.620 l | 520 kg

Basispreis | NoVA 38.350 € (inkl.) | 7 %



Das gefällt uns: voll alltagstauglich

Das vermissen wir: die Konkurrenz (s. u.)

Die Alternativen: In der Klasse gibt’s keine!