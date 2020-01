Gebündelte Komptenz

Aus Austrian Mobile Power wird Smart Mobility Power

Der Verein Austrian Mobile Power wird zur Smart Mobility Power GmbH. Das neugegründete Unternehmen will mit langjähriger Kompetenz und Erfahrung in allen Themen im e-mobilen Bereich tätig sein.

Austrian Mobile Power (AMP) ist tot, lang lebe Smart Mobility Power. Die seit 2009 als Verein geführte E-Mobilitäts-Branchenallianz AMP wird mit Anfang 2020 geschlossen. Zuletzt haben 46 Top-Unternehmen und Organisationen unter dem Dach der Allianz ihre Kräfte gebu?ndelt, um sich von den AMP-Experten in einer branchenu?bergreifenden Zusammenarbeit begleiten zu lassen.



Das Know-how, die erfolgreichen Dienstleistungen und Veranstaltungen werden in der neu gegründeten „Smart Mobility Power GmbH“ fu?r Marktakteure geöffnet. Das Expertenteam, bietet unter der Leitung von Geschäftsfu?hrer Heimo Aichmaier, „strategische und fachliche Begleitung fu?r Geschäftsentwicklung, Projektkonzeption und -abwicklung, Qualifizierung sowie die Initiierung und Organisation von Großevents im Mobilitätsbereich“.



„Wir haben mit Austrian Mobile Power eine Erfolgsgeschichte geschrieben. Über die letzten zehn Jahre hinweg hat unsere Allianz Bewusstsein fu?r E-Mobilität geschaffen und wichtige Koordinationsaufgaben u?bernommen. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt gekommen, um das nächste Kapitel aufzuschlagen“, sagt Wolfgang Anzengruber, CEO von Verbund und einer der AMP-Gründer. „Mit 2020 bricht ein Jahrzehnt an, in dem neue Generationen an E-Autos, modernste Ladetechnik und Energiespeicher-Lösungen geballt auf die Straßen und in die Gebäude kommen. E-Mobilität hat sich zum echten Wirtschaftsfaktor entwickelt. Die Transformation ist eingeleitet, jetzt ist smarte und kraftvolle Umsetzung gefragt. Hier kann die neue Smart Mobility Power allen Marktakteuren den Mehrwert von langjähriger, internationaler Industrie-Expertise

bieten.“



„Aktuell sind E-Autos und Lade-Wallboxen in Gebäuden eine Randerscheinung, aber der Massenmarkt rollt auf die Immobilienwelt, den Fahrzeughandel und die E-Technikbranche ungebremst zu. Hier fehlt es oftmals noch an praktischem Umsetzungs-Wissen in dieser komplexen Materie“, sagt Smart Mobility Power-Geschäftsführer Heimo Aichmaier. „Passgenaue technische Lösungen spezifizieren, relevante Vorschriften aufzeigen und Kalkulationen bereitstellen können wir für unsere Kunden künftig auf Knopfdruck und damit Planung, Errichtung und Betrieb vereinfachen. Das ist aber nur einer der zentralen Bausteine unserer Leistungen. Wir beraten, planen, analysieren, organisieren und qualifizieren mit langjähriger Kompetenz und Erfahrung zu allen Themen im e-mobilen Bereich.“