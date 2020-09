Gebrauchtwagentest: Porsche Panamera 4S Diesel II

Gebrauchtwagentest: Porsche Panamera 4S Diesel II | 28.09.2020

Es muss nicht immer neu sein

Achim Mörtl forscht nach: Was gibt ein 4 Jahre oder knapp 125.000 km alter Porsche Panamera 4S Diesel II noch her? Ist er trotz, oder gerade wegen der € 100.000,00 Ersparnis gegenüber dem Neuwagen ein guter Deal?

Der Porsche Panamera ist ja jetzt kein Unbekannter für mich, konnte ich ja im letzten Jahr den Turbo S e-hybrid genauer unter die Lupe nehmen. War aber bei der Übernahme dann doch überrascht, und dies im positiven Sinne. Der Innenraum zeigte kaum Abnutzungsspuren, das Leder, das Lenkrad und auch die Sitze nicht abgegriffen und abgenützt, also optisch eher neu als 120.000 km alt! Der Dank dem Vorbesitzer, und man darf hier natürlich nicht außer Acht lassen, dass Porsche zweifelsohne Materialien aus dem höheren Qualitätssegment verwendet!



Sitzposition einstellen, Sitzbelüftung an, und dies ist einer meiner Lieblingsschalter bei 32 °C Außentemperatur, und auch die restlichen Einstellungen für Klima und Lüftung sind schnell erledigt, ist mir das Porsche Kommunikationssystem ja mittlerweile gut bekannt und selbst für einen unbeholfenen Ex-Rallyepiloten intuitiv einfach bedienbar!



Von Porsche Klagenfurt geht’s dann erstmals Richtung Autobahn, und schon am Weg dorthin wundere ich mich wieder mal über die Diesel – Krankjammerer! V8 Turbodiesel mit Abschaltautomatik ist ja schon fast wie mit dem Porsche Taycan, ja der Elektro – Porsche, den ich 3 Wochen vorher testen durfte. Schnurre sozusagen mit 1.000 U/min von Ampel zu Ampel, der Motor kaum hörbar und im Stadtverkehr stressfrei und positiv überraschend gut fahrbar! Dafür verantwortlich neben den Motor selbst natürlich das automatische 8-Gang Doppelkupplungsgetriebe, das die Gänge stoßfrei und perfekt angepasst einlegt!

Auf der Autobahn spielt der Porsche Panamera 4S seine Qualitäten aus, Laufeigenschaften und Laufruhe wie man es sich von einer Oberklasse - Limousine wünscht, cruisen auf höchsten Niveau, und auch hier merkt man dem Panamera seine 120.000 km absolut nicht an! Und der V8 Turbodiesel macht Spaß, da muss dann schon mehrmals das Drehmoment in allen Lebenslagen mal probiert werden. Und ich sage nur 8 Zylinder Turbodiesel, aus jeder Lebenslage ausreichend Drehmoment und Durchzug, und hat man es nicht wirklich eilig schnurrt der 8 Zylinder mit 2.000 U/min, nur von den Abroll- und Windgeräuschen gestört, fast lautlos dahin!



Es war aber in Vorhinein klar, dass der Panamera hier zu Hause ist, also runter von der Autobahn und rauf am Berg, und hier fiel die Wahl auf dem Magdalensberg, einerseits weil ich hier 1995 eine meiner ersten Pressekonferenzen abhalten konnte, andererseits weil es einige Kurven hinauf zum Gasthaus und Hotel gibt, Business - Essen ist mal angesagt, sozusagen.

Und natürlich merkt man hier das Gewicht, nichtsdestotrotz kann man den Panamera getrost zwei Fakten zugestehen. Einerseits, dass man die 120.000 km nicht merkt, keine Gummilager oder sonstiges ausgeleiert. Andererseits folgt die Vorderachse uneingeschränkt den Lenkbewegungen, die Kurvenlage dank dem Allradantrieb sehr stabil, ist man mal etwas zu schnell, macht sich ein leichtes Untersteuern bemerkbar, ist aber natürlich so gewollt, denn durch leichte Gaswegnahme stabilisiert sich der Panamera in der Sekunde. Nach dem Kaffee geht es wieder retour ins Tal, die Bremsen lassen sich nicht in Bedrängnis bringen, und vor allem gibt das Bremspedal ein sehr gutes Feedback. Und wir dürfen eines noch immer nicht vergessen, wir sprechen hier von einer Oberklasse - Limousine, deren Jagdgebiet nicht hier am Berg liegt!



Auf dem Weg retour zum Porsche Zentrum Klagenfurt noch ein kleiner Zwischenstopp, einerseits möchte ich eine zweite Meinung einholen, andererseits um auch die äußeren Gebrauchsspuren näher anzusehen.



Ersteres war relativ schnell erledigt, nach kurzer Eingewöhnungsphase aufgrund der doch ungewohnten Abmessungen, fragte sie dann nur, wann wir ihm holen gehen, hätten wir doch genug Platz um mit der Familie einen Urlaub antreten zu können!



Zweiteres beschränkte sich dann auf einige Steinschläge auf Motorhaube und seitlicher Karosserie sowie ein paar Kratzer an der Frontlippe.

Was gilt es nun abschließend zu sagen, ohne in eine Lobhudelei zu verfallen. Mit einem angeschriebenen Verkaufspreis von € 79.000,00 steht hier eine Ersparnis in Höhe von € 100.000,00 einen 4 Jahre, 120.00km alten Porsche Panamera gegenüber, und ich kann hier nur eines sagen!



Wenn es nicht unbedingt ein Neuwagen sein muss, finanzierungs- oder Image-bedingt, kommt man hier um eine Überlegung nicht herum! Zu hoch die Ersparnis, zu gering die altersbedingten Mankos, um hier nicht ernsthaft über einen Kauf nachzudenken!



