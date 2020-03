Genf 2020: Alfa Romeo Giulia GTA und GTAm

Breiter, lauter, böser: Alfa hat wieder einen GTA

Alfa Romeo wird 110 - und beschenkt seine Fans mit einem streng limitierten Sondermodell. Dessen Buchstabenkürzel GTA verweist laut der Italiener "auf eines der legendärsten Fahrzeuge aus den 1960er Jahren" - das von der Rennsportabteilung Autodelta entwickelte Leichtbau-Coupé Alfa Romeo Giulia Sprint GTA.

Die Giulia GTA der Jetztzeit setzt aufs bisherige Spitzenmodell Quadrifoglio in Sachen Leistung noch eins drauf. Der 2,9-Liter-V6-Biturbo erstarkte auf 397 kW/540 PS. Durch die intensive Verwendung von Hightech-Materialien sank das Fahrzeuggewicht um satte100 Kilo, das Leistungsgewicht wurde auf 2,82 Kilogramm je PS verbessert.



Ebenfalls neu ist die Giulia GTAm, erkennbar am deutlich größeren Frontsplitter und dem Heckspoiler aus Kohlefaser zur Verbesserung des Abtriebs an der Hinterachse. Die Gesamtauflage von Alfa Romeo GTA und Alfa Romeo GTAm ist auf 500 Stück begrenzt, Reservierungen sind ab sofort möglich, die Preise stehen noch nicht fest. mid/rhu