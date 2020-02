Genfer Autosalon abgesagt

Corona-Virus: Der Autosalon 2020 wird abgesagt

Die Geneva International Motorshow, die vom 5. März bis zum 15. März 2020 in der Palexpo Genf hätte stattfinden sollen, wird aufgrund des Corona-Virus abgesagt. Das hat der Bundesrat heute bekanntgegeben.

Heute hat der schweizerische Bundesrat Alain Berset beschlossen, Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern per sofort abzusagen. Das gilt somit freilich auch für den Genfer Autosalon, der ab 5. März 2020 in Genf seine Pforten geöffnet hätte. Fürs Erse gilt das Verbot bis zum 15. März 2020. Es scheint aber recht wahrscheinlich, dass es noch verlängert wird.



Normalerweise liegen solche Maßnahmen in kantonaler Kompetenz - da die Situation allerdings als "besondere Lage" gilt, kann der Bund solche Schritte dennoch ergreifen: "Wir haben die Entscheidung in Absprache mit den Kantonen getroffen." sagte Berset.



Mit dieser Maßnahme will man die Verbreitung der Coronavirus-Übertragung möglichst verhindern und eindämmen. Die Maßnahme sei ein Puzzleteil in der Strategie des Bundes. Der Bundesrat sei sich bewusst, dass die Maßnahme weitreichende Auswirkungen für die Bevölkerung der Schweiz hat, sagt Berset.



Diese Entscheidung kam offensichtlich, obgleich sie am Ende wohl kaum jemanden verwundert, für viele doch noch überraschend. Erst heute Früh erhielten beispielsweise Kollegen aus unserer Redaktion noch die Unterlagen für ihre Presseakkreditierung. Wie die Hersteller nun mit der Situation umgehen, wird spannend zu beobachten - immerhin wurden bereits zahlreiche Premieren für den Salon angekündigt.