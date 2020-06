Inhalt Kein Lexus IS mehr für Europa

Lexus Kein Lexus IS mehr für Europa | 02.06.2020

Kein SUV: keine Erfolgsaussichten

Die Geschichte des Lexus IS in Europa endet bald. Nach drei Generationen zieht Lexus Europe dem Modell den Stecker. Der neue IS, der am 09. Juni enthüllt wird, soll nicht nach Europa kommen.

Johannes Posch