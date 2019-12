Limitierte Stückzahl: Hyundai i30 N Project C

Extrem-Sportler

Der Hyundai i30 N Project C Limited Edition ist eine leichtere, niedrigere und extremere Version des i30 N Performance. In Österreich limitiert auf 20 Stück.

Der Hyundai i30 N Project C Limited Edition ist eine leichtere, niedrigere und extremere Version des 275 PS starken Sport-Kompakten i30 N Performance.



Die Project C-Interpretation des ersten Hochleistungsmodells der Marke verstärkt das i30 N-Feeling mit mehr Leichtigkeit und noch besserem Handling. Er ist 50 kg leichter, 6 mm tiefer und zeigt ein starkes Exterieur und Interieur-Design.



Inspiriert vom Motorsport ist der i30 N das erste Hochleistungsauto von Hyundai. Aufgebaut auf dem i30 Fünftürer, wurde der i30 N von Grund auf neu entwickelt, um sowohl auf der Straße als auch auf der Rennstrecke ein Maximum an Fahrspaß zu bieten.

Zu den einzigartigen Spezifikationen des i30 N Project C gehören deutlich sichtbare Karosserieteile aus kohlefaserverstärktem Kunststoff (CFK), die glänzend lackiert sind, um die perfekte Karbonfaser-Bindung zu zeigen. Der Frontspoiler, der hintere Diffusor, die Motorhaube und die Seitenschweller sind alle aus CFK gefertigt. Der Luftwiderstandsbeiwert ist mit cW 0,32 nicht höher als jener des i30 N.

Warum der Buchstabe "C" gewählt wurde



erstens ist die Hochleistungsstrecke "Area C" im R&D-Center Namyang der Geburtsort von Hyundai N. Außerdem verwendet Hyundai in Project C erstmals Karosserieteile aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff (CFK) für ein Serienmodell.



Und schließlich wurde der effektive Schwerpunkt (center of gravity) für den i30 N Project C im Vergleich zum i30 N Performance um 8,8 mm gesenkt. Zusammen ermöglichen diese drei dieses fesselnde High-Perfomance-Auto.



Ein schlankes und funktionales Design



Das Interieur des Project C ist mit Alcantara-Akzenten ausgestattet, insbesondere am Lenkrad, an der Handbremse und am Schalthebel.



Wie bei vielen Änderungen im Auto vereint der manuelle Schaltknauf aus gebürstetem Aluminium - geformt wie ein Kolbenkopf - Funktionalität und Design und liegt perfekt in der Hand für die kurzen, präzisen Schaltvorgänge.



Nicht nur die Bremssättel außen, sondern auch alle Sicherheitsgurte innen sind in der Farbe Deep Orange gehalten, die für das Project C-Modell verwendet wird. Die komplett neuen Sabelt-Schalensitze wurden mit Nähten und Streifen in der Farbe "Deep Orange" aufgepeppt.



In derselben Farbe sind die Fahrmodus- und N-Modus-Paddels am Lenkrad eingefärbt. Ein Limited Edition xxx/600-Emblem auf der Beifahrerseite signalisiert die Exklusivität. Der Hyundai i30 N Projekt C ist in einer streng limitierten Stückzahl von 20 Stück zu einem Preis von 52.990 Euro bei den österreichischen Händlern erhältlich.