Nächster 2021er Subaru BRZ kommt

Wird noch dieses Jahr präsentiert

Per Ende Juli beendete Subaru die Produktion des BRZ, ohne auf Einzelheiten darüber einzugehen, ob und wann ein Nachfolger eintreffen würde. Nun bestätigen aber offizielle Bilder und inoffizielle Sichtungen gleichermaßen, dass die Premiere des neuen Modells kurz bevor steht ... somit könnte auch ein neuer Toyota GT86 nicht mehr fern sein.

Ende September ließ Subaru selbst mit einem Teaser-Bilder (siehe oben) aufhorchen: Die Weltpremiere des neuen BRZ steht also kurz bevor, soll noch im Herbst stattfinden. Die ersten Vermutungen, was mit "Herbst" genau gemeint sein könnte, waren in der Fan-Gemeinde schnell angestellt: November, auf der Los Angeles Autoshow, könnte es soweit sein. Und tatsächlich schien dieser Termin überaus realistisch ... bis die Messe wegen der COVID-19 Pandemie abgesagt wurde. Doch vielleicht war das ja sogar etwas zu pessimistisch. Denn vor 14 Stunden postete "subarudwayne" sodann dieses Photo:

Das besagte Foto wurde auf dem 2020 Subaru Tecnica International Subiefest Weltrekordversuch und Charity Drive im OC Fair & Event Center Costa Mesa, CA aufgenommen, wo Besucher bereits einen ersten Blick auf das noch getarnte und verhangene Auto werfen konnten.



Allzu viel verrät das Foto freilich noch nicht. Allerdings ist augenscheinlich, dass es sich nicht allzu stark von seinem Vorgänger abheben dürfte. Zumindest wirken Dachlinie und Fensterform quasi identisch. Die spannendste Frage betrifft freilich den Antrieb: Hinterradantrieb gilt als gesichert, allerdings wünschen sich viele Fans einen Turbolader, der dem im Vorgänger etwas müden Boxer-Motor auf die Sprünge helfen würde. Die passenden Gerüchte halten sich jedenfalls hartnäckig; obgleich alle konkreteren Infos nach wie vor darauf hindeuten, dass auch der neue BRZ wieder einen Saugmotor unter der Haube haben wird. Dementsprechend hat freilich auch Dwayne versucht Antworten auf diese quälenden Fragen zu finden - konkret gehofft ausmachen zu können, ob sich ein Ladeluftkühler erkennen lässt. Subaru hatte den Wagen aber schlicht zu gut eingepackt, um das sagen zu können.



Was also wissen wir bereits über das Auto? Nun: Es wird wieder in Kooperation mit Toyota entwickelt, die ihrerseits einen neuen GT86 daraus machen werden ... und Subaru offensichtlich für das Ausstellungsfahrzeug auch gleich einen Satz Felgen von ihrem Toyota GR Yaris geborgt haben.



Darüber hinaus gibt es quasi keinen Zweifel daran, dass sowohl BRZ als auch GT86 wieder mit manueller Schaltung ebenso zu haben sein werden wie mit Automatik-Getriebe und von Dachkante bis Spoilerlippe auf Fahrspaß getrimmt sein sollen. Mehr noch: Toyota chief engineer Tetsuya Tada sagte in einem Interview mit den australischen Kollegen von "WhichCar" sogar, dass der nächste GT86 spaßiger zu fahren sein werde, als der aktuelle Toyota Supra.



Und um nochmal zurück zum Turbo-Motor zu kommen: Für hohen Fahrspaß braucht man nicht unbedingt übermäßig viel Power. Fragt mal Mazda MX-5-Fahrer ... oder GT86 und BRZ-Piloten, versteht sich. Es bleibt also spannend.