Peugeot 208 zum Car of the Year 2020 gewählt

Großer Titel für den neuen Kompakt-Löwen

Große Auszeichnung für den neuen Peugeot 208, er wurde von einer 58-köpfigen Fachjury zum "Car of the Year 2020" gewählt, dahinter folgen Tesla Model 3 und Porsche Taycan.

Die Car of the Year-Preisverleihung fand am Montag, den 2. März, unter aussergewöhnlichen Bedingungen statt. Die Zeremonie wurde hinter verschlossenen Türen – die Motorshow wurde aufgrund des Coronavirus ja abgesagt – abgehalten, aber live auf der Website der Geneva International Motor Show übertragen.



Eine Jury aus 58 Journalisten wählte den Peugeot 208 zum "Car of the Year" vor den sechs anderen Finalisten. Das Modell hebt sich insbesondere dank seiner besonderen Auswahl an Antriebsarten ab, die neben dem traditionellen Benzin- und Dieselmotor auch eine elektrische Version umfasst.



Nach der Bekanntgabe des Gewinners hatte Frank Janssen, Präsident der Jury und Autojournalist des deutschen Magazins Stern, die Gelegenheit, per Videokonferenz mit Jean-Philippe Imparato, dem Markendirektor von Peugeot, zu sprechen. Herr Imparato, der nicht vor Ort anwesend war, konnte live auf die Ankündigung reagieren. "Wir freuen uns, dass der Peugeot 208 als "Car of the Year" ausgezeichnet wurde. Es ist großartig, von einer Fachjury wie derjenigen von Car of the Year anerkannt zu werden."



Die Ergebnisse von 2020



Peugeot 208 | 281 Punkte

Tesla Model 3 | 242 Punkte

Porsche Taycan | 222 Punkte

Renault Clio | 211 Punkte

Ford Puma | 209 Punkte

Toyota Corolla | 152 Punkte

BMW 1 Series | 133 Punkte



Über die Car of the Year-Trophäe



Die seit 1964 verliehene Trophäe "Car of the Year" ist die prestigeträchtigste und begehrteste Auszeichnung in der Automobilwelt. Mit einer Jury von 58 Journalisten aus 23 Ländern wird die "Car of the Year" von sieben grossen Magazinen in Europa organisiert: Auto in Italien, Autocar in Grossbritannien, Autopista in Spanien, Autovisie in den Niederlanden, L'Automobile Magazine in Frankreich, Stern in Deutschland und Vi Bilägare in Schweden.