Urus-Look für den Toyota RAV4

Urus-Look für den Toyota RAV4 | 06.05.2020

Darf man das?!

Mit diesem japanischen Bodykit bekommt der aktuelle Toyota RAV4 ein vollkommen neues Gesicht; das des Lamborghini Urus nämlich.

Der Toyota RAV4 ist zwar das meistverkaufte SUV der Welt, aber nicht unbedingt das auffälligste. Glücklicherweise schafft eine japanische Tuning-Firma namens Albermo hier nun Abhilfe. Sie hat ein Bodykit entworfen, das den Toyota deutlich von der breiten Masse abhebt. Es trägt den Namen XR51 und ist - recht ungeniert - vom Lamborghini Urus inspiriert.



Gerade im Vergleich zum protzigen Italiener ist es mit einem Gesamtpreis von ¥240,000 (das sind nach heutigen Kursen umgerechnet 2.092,73 Euro) für Front, Schweller, Heckschürze und Dachkantenspoiler noch dazu recht erschwinglich - verschafft Toyota-Fahrern also die Möglichkeit in etwas herumzufahren, das deutlich teurer aussieht, als es tatsächlich ist. Ja, beim Front-Design wurde sogar daran gedacht das Toyota Safety Sense-System mit einer hochglanz-schwarzen Abdeckung zu versehen, die gleichzeitig das Aussehen des großen Radargeräts in der Mitte des Urus-Kühlergrills nachahmt. Wie toll ist das denn bitte?!



Spaß beiseite. Natürlich wird die aggressive Nase kaum jemanden dazu bringen den braven Hybrid-SUV tatsächlich für einen Lambo zu halten. Wer allerdings bei einer Badtaste-Party groß auftrumpfen will, kann wohl mit nichts besserem vorfahren als einem derartig umgebauten Toyota RAV4.