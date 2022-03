Alpina wird offiziell Teil von BMW

11.03.2022

Tuner-Zukunft ab 2025 ist ungewiss

BMW wird Alpina, den langjährigen Veredler der Marke, vollständig übernehmen. Die Unternehmen geben keine finanziellen Details zu dem Geschäft bekannt. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Alpina bis Ende 2025 weiterhin modifizierte Versionen von BMW-Fahrzeugen bauen. Die Unternehmen geben allerdings nicht an, was danach mit Alpina geschehen wird. In jedem Fall wird der Veredler die Produktion von Fahrzeugen in seinem Werk in Buchloe einstellen.