Auch 2023 bringen wir euch die heißesten Auto-News

Die üblichen Rückblicke auf das Jahr 2022 ersparen wir uns an dieser Stelle, denn jeder weiß, dass nicht alles rosig war. Wir blicken aber voller Zuversicht in die Zukunft, denn die Themen, die wir hochmotiviert füreuch aufbereiten, gehen garantiert nicht aus: Dabei ist es egal, ob es sich um die lässigsten Autoneuheiten handelt – der Kalender ist schon voll mit Präsentationsterminen, ihr dürft gespannt sein – oder um das nächste Rallye- bzw. Motorsport-Wochenende.



Wie gewohnt ist das Team von motorline.cc voll dabei, wenn sich irgendwo etwas bewegt, denn Mobilität ist unser Antrieb. Ob Diesel, Benzin, Elektro, Wasserstoff, E-Fuels etc. ist dabei ganz egal, wir beleuchten das Thema Auto und alles, was man damit anstellen kann, in all seinen Facetten.



Bleibt uns gewogen und gesund, wir lesen uns im neuen Jahr.

Bis dahin zeigen wir dem alten 2022 nur noch die Rücklichter...