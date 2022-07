Der Formentor kombiniert ein fortschrittliches, abstimmbares Fahrwerk mit einer progressiven Lenkung, einem schnell schaltenden Getriebe und der Sicherheit eines Allradantriebs. Sein 2,5-Liter-TSI-Motor mit fünf Zylindern bringt 390 PS/287 kW und 480 Newtonmeter Drehmoment auf die Straße.



Die Außenfarbe wurde mit einer speziellen Innenausstattung abgestimmt. Dort sind progressive Grafiken in schwarzem Dinamica perforiert und mit einem kupferfarbenen Hintergrund versehen. Abgerundet wird das Interieur durch braune Nappaleder-Sitze mit kupferfarbener Nahtführung. Auch die Türverkleidungen und die Armaturentafel sind in dunkelbrauner Lederoptik gehalten, ebenfalls mit einer Naht in einem Kupferton. Und um die Exklusivität auch innen zu betonen, wird bei jedem CUPRA Formentor VZ5 Taiga Grey die Fahrzeugnummer mit einem Schatteneffekt in die Türverkleidung gelasert.



Und falls sich jemand fragt: Nein, die 999 Taiga Grey-VZ5 werden nicht on top zu den von Anfang an als Obergrenze festgelegten 7.000 Stück, die Cupra von dem Auto bauen wird, produziert, sondern sind Teil des besagten Gesamtkontingents.



Bleibt der unangenehme Teil: der Preis. Der Wagen kann ab sofort bestellt werden. In Österreich werden dafür mindestens 85.000 Euro fällig, in Deutschland mindestens 70.605 Euro. Immerhin ist aber das Matrix-LED-Licht jetzt serienmäßig dabei.