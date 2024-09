Eintauchen in die Welt des wohl berühmtesten Geheimagenten geht im Kino ganz gut. Oder sich daheim die alten Filme über den Beamer reinziehen. Die Illusion des stilvollen Gentleman in seinen perfekten Automobilen bleibt dabei aufrecht. Einen Blick hinter die Kulissen bietet dagegen die Ausstellung "007 Action Vienna", die passgenau am 007. September eröffnet wird.



James Bond neu entdecken



Als Location wurde die METAstadt in der Dr.-Otto-Neurath-Gasse 3, 1220 Wien gewählt. Von Dienstag bis Sonntag ist von 10:00 bis 20:00 Uhr offen, am Freitag und Samstag sogar bis 21:00 Uhr. Etwa 90 Minuten sollte man für einen Rundgang einplanen.



Sehr fein: Man sieht wirklich Dinge, die man sich nicht vorstellen hätte können, untermalt von Screens, die die jeweilige Filmszene zeigen bzw. Erklärungen in Deutsch und Englisch. Etwa das Mini-Modell des Lotus Esprit, der als Unterwasserauto berühmt geworden ist. Oder die ganz schön verbeulten Land Rover, die in österreichischer Kulisse von den Bösewichten gefahren wurden (erinnert ihr euch an das Fake "IL"-Kennzeichen mit dem Wiener Wappen?). Auch an Flugmaschinen, einem Hubschrauber und diversen Filmrequisiten marschiert man vorbei. Zu den Highlights zählt für viele sicher der klassische DB5, dem man endlich einmal ins Cockpit linsen kann: Was der alles für Spezialknöpfe hat!



Eines ist sicher: Wenn man da einmal durch ist, will man am liebsten alle Filme Revue passieren lassen. Oder, für die Jüngeren unter euch: die ganze Welt des James Bond und seiner vielen Gesicher entdecken.



Zur offiziellen Ausstellungsseite samt Ticketverkauf. Timeslot-Tickets ab 24,90 Euro.