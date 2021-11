Black Friday: BMW mit Angeboten dabei

Vom 24. bis 30. November findet bei BMW auch in diesem Jahr wieder die Black Week Kampagne statt. In 18 Märkten, darunter auch Deutschland, die Schweiz und Österreich, warten attraktive Preisnachlässe von bis zu 30 Prozent auf digitale Dienste sowie ausgewählte Fahrzeugfunktionen.

Seit 2017 lockt BMW jedes Jahr wieder Ende November mit attraktiven Angeboten anlässlich des Black Friday; und für BMW selbst zahlt sich das mehr und mehr aus. 2020 etwa, so meldet der bayrische Autohersteller, "steigerte sich der Umsatz der Aktionswoche im Vergleich zum Vorjahr um 57 Prozent. Das Umsatzplus der Black Week machte 8 Prozent des Jahresumsatzes der digitalen Produkte und Services aus. Insgesamt 22.000 zusätzliche Verkäufe tätigten BMW Kundinnen und Kunden in diesen sieben Tagen."



Zum Angebot gehören beliebte Dienste wie der Drive Recorder und der Fernlichtassistent, die mittels Digital-Kauf nachträglich freigeschaltet werden können. Auch Apple Carplay, die adaptive M-Fahrwerkssteuerung, adaptiver Tempomat mit Stop&Go-Funktion und natürlich Abos für die Connected-Dienste der Infotainment-Systeme sind im Preis reduziert erhältlich. Natürlich ist für den Kauf aber die hardwareseitige Unterstützung des Fahrzeugs vorausgesetzt. Nutzer können diese einfach über ein Einloggen mit ihrem my BMW-Account vor dem Kauf herausfinden.