Citroen C5 Diesel im Test

Um es nicht unnötig spannend zu machen: Ja, tun sie. Vor allem, weil die komfortbetonte Natur des Citroën C5 Aircross ohnehin zum Cruisen denn zum Heizen einlädt. Und das klappt auch mit diesem Motor bestens. Vor allem in Kombination mit der getesteten Achtgang-Automatik, obgleich diese ab und zu unentschlossen wirkt.



Feiner Innenraum

Ist der Aircross einmal in Bewegung,überzeugt er mit in dieser Klasse unübertroffenem Fahrwerkkomfort, guter Geräuschdämmung, sinnvoll positionierten und dimensionierten Ablagen und sehr bequemen Sitzen. Auch Ergonomie und Übersicht gehen in Ordnung. Das Infotainment-System ist wie bei PSA gewohnt etwas verschachtelt, das hat manaber bald heraußen und kommt dann gut zurecht. Allerdings zeigt sich das System immer noch instabil; es hing sich während unseres Tests auf, ließ sich jedoch durch "aus-und einschalten" rasch wiederbeleben. Das Platzangebot geht ebenfalls in Ordnung: vorn sehr luftig, hinten variabel durch drei einzeln verschieb- und klappbare Sitze, die maximal weit hinten genug Beinfreiheit bieten, aber nicht so bequem sind wie die Sitze vorn. Der Kofferraum mit höhenverstellbarem Boden ist ebenfalls gut nutzbar und dimensioniert.



Wirklich sparsam

Thema Kosten: 5,2 Liter Testverbrauch bedeuten eine WLTP-Punktlandung, die Preisgestaltung ist fair und ermöglicht einfaches Unterbieten der Luxus-Tangente. Der Wertverlust ist aber relativ hoch und das Garantieversprechen nur durchschnittlich. 225 PS-PHEV-Aufpreis: circa 4.700 Euro.