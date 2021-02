Schon am 8. Februar haben wir euch von Cupras großem Coup erzählt: Der Formentor bekommt einen Fünfzylinder-Turbo von Audi. Damals konnten wir über seine genauen Leistungsdaten noch nur mutmaßen, jetzt aber liegen die Karten am Tisch. Und sie halten trotz allem, was wir schon wussten, dennoch eine kleine Überraschung parat: Denn obgleich die Weltordnung am Papier natürlich gewahrt bleibt (der Motor ist bei identischem Drehmoment von 480 Newtonmetern im VZ5 um 10 PS schwächer als im Audi RS Q3), so ist der Spanier trotzdem das schnellere Auto. Mit seinen 4,2 Sekunden von Null auf Tempo 100 ließe er den Ingolstädter mit seinen 4,5 tatsächlich hinter sich. In Sachen Top-Speed ist da wie dort bei 250 elektronisch begrenzt Schluss.