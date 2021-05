DCT für Lotus aus Österreich

Erster Versuch mit 6 Gängen

Eine komfortable Schaltmöglichkeit stand für Lotus Elise, Exige oder Evora bisher mit dem werksseitigen IPS System bereit. Smooth und verlässlich war das schon, aber bei weitem nicht so sportlich, wie viele Kunden ihren Briten bewegen wollen. So machte sich der offizielle österreichische Lotus-Partner aus Münzbach in Oberösterreich vor drei Jahren an die Arbeit, an einer Verbesserung zu feilen, die nun stolz präsentiert werden konnte: das 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe auf VAG-Basis, das für alle aktuellen Modelle wie oben genannt erhältlich ist. Auch 3-Eleven, 2-Eleven sowie alle Elise S2 und Exige S2 mit Toyota-Motor können von den Mühlviertlern umgerüstet werden.