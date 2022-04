Vier exklusive Sammlerstücke wollte Porsche vom aktuellen 911er auf den Markt werfen. Der Sport Classic, den ihr hier seht, ist der zweite davon. Wie schon sein unmittelbarer Vorgänger, der 2009 präsentierte 911 Sport Classic auf Basis des Typs 997, ist er vor allem vom Ur-911 (1964 – 1973) und dem 911 Carrera RS 2.7 (1972) inspiriert.



Und in der Tat steht der Sport Classic recht appetitlich da: für die nötige "Präsenz" sorgt vor allem die breite, sonst den 911 Turbo-Modellen vorbehaltenen Karosserie. Aber auch der feststehende Heckspoiler im legendären „Entenbürzel“-Design und das Doppelkuppeldach sorgen nebst der vom Modegrau der frühen Porsche 356 inspirierten Lackierung samt Doppelstreifen für Kopfdrehpotenzial. Im Innenraum schmückt das ikonische Stoffmuster Pepita die Türspiegel und die Mittelbahnen der Sitze. Die Bi-Color-Semianilin-Lederausstattung in Schwarz/Classic Cognac sorgt dabei für einen eleganten Kontrast zum Exterieur.



Technische gibt sich der Sport Classic ganz wie es sein Name verheißt: Sportlich und klassisch. Sein 3,7 Liter großer Sechszylinder-Biturbo-Boxermotor überträgt seine Leistung von 405 kW (550 PS) ausschließlich über die Hinterräder und über ein manuelles Getriebe auf die Straße - obgleich dieses "unklassische" sieben Gänge und eine automatische Zwischengasfunktion fürs Runterschalten ebenso mitbringt mit ein top-modernes und vom Turbo sowie GTS abgeleitetes Fahrwerk samt adaptiven Dämpfern. Und eine Klappen-Abgasanlage versteht sich quasi von selbst.



Bestellt werden kann der neue 911 Sport Classic in Österreich ab sofort zu Preisen ab 370.405 Euro1. Zu den europäischen Händlern kommt er ab Juli 2022, weitere Märkte folgen.