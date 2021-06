Das ist der frisch geliftete Dacia Duster

Er hat sich fast schon zur eigenen Marke entwickelt, mit seiner knorrigen und sympathisch-eckigen Form, den kompakten Abmessungen und dem Anspruch des Preisbrechers, der dennoch nicht am falschen Fleck mit Qualität spart. Der Duster nimmt aber nicht nur deswegen eine kleine Sonderrolle in der Flotte von Dacia ein. Sondern auch deswegen, weil er zwar vor vier Jahren neu aufgelegt wurde – aber nicht vollständig.



Damals verwendete man nämlich die Basiskarosse der ersten Generation einfach weiter, was andererseits bedeutet, dass der Duster nach heutigen Maßstäben ein wirklich angenehm kleines Auto ist. Und das gilt es nun, den aktuellen Modeerscheinungen anzupassen.



An der Front strahlen erstmals LED-Abblendlicht und LED-Blinker für bessere Sicht und besseres Aussehen. Ein neu gestalteter Dachspoiler sowie neu gezeichnete Alufelgen senken zudem den Luftwiderstand. Wie viel das bringt? Laut Dacia gar nicht einmal so wenig, nämlich eine Verringerung des CO2-Austoßes um 5,9 Gramm pro Kilometer bei der Version mit Allradantrieb.