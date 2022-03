Das ist der neue Renault Austral

Es hat sich in der Industria mittlerweile als gängige Praxis eingebürgert, neue Modelle Monate vor der Präsentation mit einzelnen Detailbildern schon einmal anzukündigen, um das Interesse ein wenig zu schnüren. Der Austral von Renault macht da keine Ausnahme, und während im Dezember erst einmal nur der Schriftzug veröffentlicht wurde, gibt es nun die harten Fakten. Grundsätzlich: Der Austral ist ein Kompakt-SUV und beerbt den seit sieben Jahren erhältlichen Kadjar.



Bei den Abmessungen blieb man bis auf ein, zwei Zentimeter in Breite und Länge bei den alten Maßen, bei der Höhe änderte man gleich gar nichts. Die gebotenen 500 Liter Kofferraum gehen also voll in Ordnung, sind jetzt aber auch nicht übermäßig viel – die zudem bei der Hybrid-Variante auf 430 Liter schrumpfen. Technisch basiert der 4,5 Meter lange Renault übrigens auf der frisch überarbeiteten Werksplattform CMF-CD, auf der auch der neue Nissan Qashqai steht – und entsprechend über die gleiche Technik verfügen wird.

Und die besteht aus folgenden Triebwerken: Den 1300er-Mildhybrid mit 140 und 160 PS kennt man von anderen Konzernprodukten, ebenso wie den Vollhybriden mit 140 oder 200 PS. Diesel? Genau so Fehlanzeige wie Allradantrieb, wobei bei Letzterem zumindest noch nicht das letzte Wort gesprochen sein dürfte. Zudem gibt es eine Allradlenkung optional, die mit einem Lenkwinkel an der Hinterachse von bis zu 5 Grad deutlich mehr Agilität bieten soll.

Viel wichtiger aber: was sich im Innenraum buchstäblich alles abspielt, und da gibt es jede Menge zu sehen: Das Cockpit besteht aus einem 12,3 Zoll großen Display, das ergänzt wird durch einen vertikal ausgerichteten und 12 Zoll großen Touchscreen. Bei den Punkten Platzangebot können wir derzeit nur mutmaßen, gehen aber von einem ähnlichen Passagierraum aus wie beim Kadjar. Zudem lässt sich die Rückbank um 16 Zentimeter verschieben – je nachdem, ob man Passagieren oder Gepäck mehr Bewegungsfreiheit gönnen möchte.



Erscheinungstermin? Renault sagt Mitte 2022. Preislich ist mit mindestens 30.000 Euro zu rechnen.