Für Skoda ist es der bislang größten Schritt bei der Umsetzung seiner Elektromobilitäts-Strategie. Gebaut in Mladá Boleslav ist das SUV zugleich das einzige MEB-Modell in Europa, das außerhalb von Deutschland gefertigt wird. Das neue Flaggschiff der Modellpalette nutzt alle Möglichkeiten, die die Konzerntechnik bietet. Der Enyaq verfügt über fünf Leistungsstufen und drei Batteriegrößen. Die Reichweite ist mit mehr als 520 Kilometern* im WLTP?Zyklus angegeben, die Markteinführung erfolgt in Österreich ab 23. April 2021.



Die im Unterboden platzierte Batterie ist in drei Größen erhältlich, ein oder zwei Elektromotoren decken ein Leistungsspektrum von 109 kW bis 220 kW ab. Die Kraft wird je nach Modell an der Hinterachse oder per Allradantrieb übertragen. Mit der optionalen Anhängerkupplung darf das SUV außerdem Anhänger mit einem Gewicht von bis zu 1.400 Kilogramm ziehen.



Im Innenraum sollen fünf Passagieren großzügige Platzverhältnisse geboten werden, das Kofferraumvolumen beläuft sich auf 585 Liter in der Standard-Konfiguration. Es kommen fast nur natürliche, nachhaltig verarbeitete und recycelte Materialien zum Einsatz. Eine übersichtliche neue Angebotsstruktur erleichtert zudem die individuelle Konfiguration des ENYAQ iV: Clever zusammengestellte Pakete für elf Themenbereiche und ausgewählte Einzeloptionen lassen sich in wenigen Schritten konfigurieren.