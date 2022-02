Deutsche überdenken ihre Autonutzung

Auf der anderen Seite resultiert aus der Not der steigenden Kraftstoffpreise auch eine Hinwendung zu einer klimafreundlicheren Mobilität: So geben 27 Prozent an, dass die hohen Spritpreise Rückenwind für Elektroautos und Hybridfahrzeuge sind. Weitere 17 beziehungsweise 13 Prozent wollen die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel beziehungsweise der Bahn forcieren. Unter Jüngeren liegen diese Anteile sogar bei 27 Prozent für den ÖPNV und 20 Prozent für die Bahn. "Die Automobilindustrie sollte die Not der hohen Spritpreise als Chance für die Forcierung des Angebots von Elektroautos nutzen und Kooperationen mit Anbietern öffentlicher Verkehrsmittel suchen", empfiehlt puls-Geschäftsführer Dr. Konrad Weßner.



Bemerkenswert ist auf der anderen Seite auch, dass laut der puls-Studie zwölf Prozent in den hohen Benzinpreisen Rückenwind für spritsparende Dieselautos sehen. Weitere 34 Prozent zeigen sich allerdings auch unbeeindruckt vom Rekordniveau der Kraftstoffpreise und geben an, dass davon keine Veränderung auf ihre Autonutzung ausgeht.