Dieser Assistent dient dem Fahrkomfort

Advanced Drive soll sanfteres Fahren ermöglichen

Toyota will Elektronik nicht nur im Sinne der Sicherheit einsetzen, sondern um auch den Komfort zu erhöhen. Alles läuft unter dem Überbegriff Advanced Drive.

Beim neuen Mirai und beim überarbeiteten Lexus LS 500h kommt ein neues Assistenzsystem zum Einsatz, mit dem Toyota nach eigenen Angaben ein natürliches und sanftes Fahrverhalten erreichen will. Also so, als würde ein Mensch am Steuer sitzen. Teilautonomes Fahren alleine reicht hier also nicht. Schließlich soll der Wagen möglichst wenig "ecken", die Fahrbefehle vielmehr fließend ausüben. Der Name dieses Systems: Advanced Drive.



Die neue Funktion hält nach Eingabe des Fahrtziels im Navigationssystem zum Beispiel die Fahrspur und den Abstand zu anderen Fahrzeugen, nimmt Spurwechsel vor und überholt andere Verkehrsteilnehmer. "Der Fahrer muss sich nicht permanent um Gaspedal, Bremsen und Lenkung kümmern, was die Ermüdung auf längeren Strecken verringert", heißt es. Ziel sei ein automatisiertes Fahren, auf das sich der Fahrer verlassen könne und das jederzeit Entscheidungen mit höchster Priorität auf Sicherheit treffe, einschließlich der Rücksichtnahme auf andere Fahrzeuge. Das diene einer effizienten Unfall- und Gefahrenvermeidung. Und natürlich auch einem entspannteren Ankommen.