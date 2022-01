Einsätze stiegen 2021 trotz Lockdowns

673.900 Einsätze verzeichnete die ÖAMTC-Pannenhilfe im Jahr 2021 in ganz Österreich. Das entspricht rund 1.846 Einsätzen täglich – um sechs Prozent mehr als im Jahr 2020. "Nach einem Corona-bedingt reduzierten Verkehrsaufkommen im ersten Pandemiejahr zeigen unsere Einsatzzahlen für 2021 mehr Mobilität im Inland – so waren die Lockdowns im Mobilitätsverhalten der Menschen aus Sicht der Pannenhilfe im Vorjahr fast nicht zu spüren, ein verändertes Reiseverhalten mit mehr Auto- und Inlandsurlauben statt Flug- und Fernreisen führte über die Sommermonate zu einem Einsatzplus. Und auch im Winter waren unsere Gelben Engel stark gefordert", erklärt Gerhard Samek, Leiter der ÖAMTC-Pannenhilfe.



Das zeigt sich auch im Monatsvergleich: Die meisten Einsätze in Österreich absolvierte die Pannenhilfe des Mobilitätsclubs im Jänner (65.000 Einsätze) vor Dezember (63.400) und Juli (61.600). Die wenigsten Einsätze wurden im April (46.300) registriert. Der einsatzreichste Tag des Jahres 2021 war der 11. Jänner mit 4.632 Einsätzen. Wenn die Panne vor Ort nicht behoben werden konnte, kam der ÖAMTC-Abschleppdienst zum Einsatz – das war im Vorjahr österreichweit rund 233.300-mal der Fall, ein Plus von fast 13 Prozent im Vergleich zu 2020.



Ein Drittel aller Panneneinsätze wegen Batterie



Rund 35 Prozent aller Einsätze 2021 entfielen auf schwache, leere oder defekte Batterien. Ungefähr acht Prozent der Pannen ereigneten sich aufgrund von Schwierigkeiten mit den Reifen, etwa 7,5 Prozent durch Probleme mit dem Starter oder der Lichtmaschine. In rund fünf Prozent der Fälle mussten irrtümlich versperrte Autotüren geöffnet werden.



Der Mobilitätsclub legt bei allen Einsätzen höchsten Wert auf den Schutz von Mitarbeiter:innen und Mitgliedern. "Unsere Gelben Engel sind mit Mund-Nasen-Schutz unterwegs und haben Einweghandschuhe, Schutzbrille, Handwasch- und Desinfektionsmittel an Bord und halten selbstverständlich den Mindestabstand ein", informiert Gerhard Samek abschließend.



Die Einsatzzahlen der ÖAMTC-Pannenhilfe im Bundesländervergleich



Bundesland / Anzahl* / Tagesschnitt

Wien / 160.500 / 440

Niederösterreich / 128.700 / 353

Oberösterreich / 107.800 / 295

Steiermark / 86.900 / 238

Tirol / 58.000 / 159

Kärnten / 51.800 / 142

Salzburg / 38.900 / 107

Vorarlberg / 21.600 / 59

Burgenland / 19.700 / 54

Österreich / 673.900 / 1.846



*Summe der Pannenhilfe-Einsätze von 1. Jänner bis 31. Dezember 2021, gerundet