Erste Details zum neuen Opel Astra

Unglaubliche 30 Jahre ist es jetzt schon wieder her, als der erste Astra auf den Markt kam. Als Kadett-Nachfolger wuchs er in eine Hochphase von Opel, die seinerzeit mit Modellen wie dem Vectra erstaunliche Erfolge feierten. Später verlor man unter GM-Führung ein wenig den Fokus, der Astra wurde zu groß, zu schwer, und auch die Neuauflage besserte zwar vieles davon aus, aber irgendwie interessierte das niemanden mehr.



Aber das soll jetzt alles anders werden. PSA als neuer Hausherr wirbelte durch Opel wie der Mistral im Frühling, und erste Fotos lassen schon erahnen, wie man sich die Zukunft des ewigen Zweiten der Zulassungsstatistik (zumindest war das noch so, als der Golf noch die Nummer 1 war) so vorstellt. Die Optik folgt der neuen Designlinie mit dem sogenannte Opel Vizor, einem durchgehenden Leuchtenband an der Front, das an den Manta A erinnern soll. Markante Tagfahrlichter setzen entsprechende Akzente, die Voll-LED-Scheinwerfer leuchten das Umfeld je nach Fahrsituation immer optimal aus.