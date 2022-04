Ferrari 296 GTS enthüllt

Ferrari 296 GTS enthüllt | 20.04.2022

Die Frischluft-Variante

Auf einige Gepflogenheiten kann man sich bei Ferrari verlassen. So folgt auf die geschlossene Version in gebührendem Abstand die Spider-Variante. So wie beim neuen 296 GTS (für Gran Turismo Spider), der jetzt vorgestellt wurde und dem 296 GTB zur Seite gestellt wird.