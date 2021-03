Finanzierung, Leasing oder Langzeitmiete

Foto: Pixabay.com, © geralt Finanzierung, Leasing oder Langzeitmiete | 09.03.2021

Diese Alternativen zum klassischen Autokauf gibt es heute

Noch immer hält sich hartnäckig die Vorstellung, dass es Autohändler am liebsten sehen, wenn der Gesamtbetrag in bar auf den Tisch gelegt wird . In diesem Fall hat der Kunde zudem den Vorteil, dass er dafür auch mit einer Preisreduzierung rechnen darf. Wer also genügend Ersparnisse auf der Seite hat oder einen günstigen Bankkredit für den Kauf aushandeln kann, hat durchaus Vorteile. Allerdings haben die wenigsten Käufer diese Möglichkeit und müssen sich nach anderen Optionen umschauen. Dafür gibt es drei weitere Alternativen, die nachfolgend vorgestellt werden.

